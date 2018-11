Expresidente panameño Ricardo Martinelli es ingresado en un hospital por problemas coronarios

LEA TAMBIÉN

El detenido expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue internado este lunes 5 de noviembre del 2018 en un hospital por problemas de corazón, informó la esposa del exgobernante.

“Él (Martinelli) quedó en la unidad coronaria, lo están evaluando, no me permitieron verlo”, dijo a periodistas Marta de Martinelli, esposa del exmandatario.



“Mañana veremos cómo sigue, pero él está pidiendo hasta un sacerdote para que le dé los Santos Óleos”, añadió De Martinelli, quien refirió que su esposo tenía “un dolor muy grande en el pecho y el brazo le dolía”.



Martinelli fue trasladado este lunes al hospital público Santo Tomás, en Ciudad de Panamá, “para realizarle evaluaciones médicas luego que presentara molestias de salud”, anunció horas antes en un comunicado el Ministerio de Gobierno.



El exmandatario informó de su “quebranto” y fue “evaluado inmediatamente por personal médico del Sistema Penitenciario” y paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias, añadió el Ministerio.



Según los médicos, Martinelli se encontraba “estable”, pero fue trasladado “para la práctica de exámenes de rigor”.



El comunicado gubernamental no informa sobre la dolencia que padece el exmandatario, aunque sus abogados han manifestado que su condición es “grave”.



“Él (Martinelli) se encuentra en medio de una crisis de hipertensión, vómitos, dolores en brazo y en el pecho”, dijo Alejandro Pérez, uno de los abogados del expresidente, al canal NexTV.



Según Pérez, varios abogados visitaron a Martinelli este lunes en la cárcel El Renacer, a orillas del Canal de Panamá, cuando se percataron del “mal” estado de salud en el que se encontraba.



“Lo sentamos en una silla, llamamos a la doctora de El Renacer para que lo viniera a atender y él estaba frío como un témpano de hielo. Él está mal”, señaló Pérez.



Martinelli está acusado de espiar entre 2012 y 2014 a unos 150 opositores a su gobierno, por lo que el fiscal de la causa, Harry Díaz, pidió una pena de 21 años de cárcel.



Para el próximo día 19, el juez Jerónimo Mejía convocó una audiencia para decidir si envía a juicio al exgobernante, extraditado en junio desde Estados Unidos, donde estuvo detenido un año, y a donde huyó en 2015 para evadir a la justicia.



Después de su extradición, Martinelli fue ingresado en el hospital Santo Tomás por una crisis de hipertensión. Desde entonces, sus abogados han solicitado, sin éxito, prisión domiciliaria para el exmandatario por razones de salud.