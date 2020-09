El expresidente Abdalá Bucaram afirma que tiene 11 hijos

LEA TAMBIÉN

El expresidente Abdalá Bucaram dio a conocer este martes 29 de septiembre del 2020 que tiene 11 hijos. El exmandatario habló de sus vástagos durante un encuentro con los medios de comunicación en Guayaquil, en donde se refirió a la captura y detención de su primer hijo, Jacobo, en la cárcel de Cotopaxi.

Abdalá Bucaram Ortiz está casado con María Rosa Pulley Vergara desde 1977. El matrimonio procreó cuatro hijos que son conocidos públicamente: Jacobo, Abdalá (Dalo), Michel y Linda Bucaram Pulley.



Los tres primeros son investigados por la Fiscalía y sobre ellos pesan órdenes de detención por supuesta asociación ilícita. Las autoridades solo han detenido al mayor de ellos, Jacobo Bucaram Ortiz Pulley. El Ministerio Público los indaga por presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos en hospitales públicos durante la pandemia.



Ante los medios de comunicación, Bucaram afirmó que tiene otros hijos con cuatro mujeres.



"Tengo a mi hija Martita Bucaram Aguilar, para que sepan. Tengo a mi hija Paola Bucaram Silva, a mi hijo Shamir Bucaram Silva, tengo a mi hijo Abdalá Jacobo Bucaram Machuca, y tengo a mis hijos Yadrila, Abdalá Jerala y Sherezade Bucaram Guillén. Son 11 hijos", aseguró el exmandatario en la conferencia de prensa realizada en su casa.



Bucaram aseguró que a sus hijos fuera del matrimonio los reconoció, después de un examen de paternidad o prueba de ADN. El exlíder del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) dijo que se ha sometido a 30 tests de ese tipo.



Ante los micrófonos, el exmandatario, que porta un grillete electrónico, añadió: "si cualquier dama cree que también tiene un hijo mío, que venga a hacerle el ADN. Sí, porque yo sí he hecho 30 ADNs aquí. De personas que han venido, que han dicho que son mis hijos y le he contado a mi esposa".



"Mi pobre esposa se casó... yo me casé muy bien con una dama decente y honorable. Ella se casó mal con un patán de noble corazón, pero ya eso es un tema privado que lo he manejado con mi esposa y por supuesto que no está contenta. Pero no mientan, no me roben hijos, no son 9, son 11", insistió el exjefe de Estado que estuvo 20 años exiliado en Panamá.



El exmandatario, sobre quien pesan procesos legales, hizo la aclaración al ser consultado por periodistas sobre sus descendientes. Anteriormente se conoció de un joven decía ser su hijo, cuando Bucaram estuvo hospitalizado.





Procesos legales por paternidad en el Ecuador



En el Ecuador, existen leyes que regulan los procedimientos para reconocer a los hijos de una persona, cuando el hombre niega la paternidad.



Según el Código de la Niñez, al Ministerio de Salud le corresponde garantizar el derecho a la identidad de un niño cuando existan juicios por paternidad. Esto, sobre todo cuando los padres no puedan costear el análisis en laboratorios privados.



El artículo 10 del Código de la Niñez detalla que en caso de que un padre alegue falta de recursos “el juez dispondrá que el Ministerio de Salud, a través de una Unidad de Investigación Genética, realice el examen de ADN en forma gratuita”.



En el sistema público, los resultados se entregan, en promedio, luego de dos meses de realizada la prueba. Por eso, quienes tienen posibilidades económicas sí acuden a los servicios privados.



Judicialmente, si un hombre no acude luego de tres llamadas al examen, el juez puede dictar una sentencia a favor de la madre y hacer que se reconozca al menor.