Expresidenta Jeanine Áñez está 'firme y tranquila' tras su aprehensión en Bolivia

El líder indígena boliviano Rafael Quispe, quien fue director del Fondo de Desarrollo Indígena en el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, pudo conversar en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con la exmandataria interina y sostuvo que está "firme y tranquila" y "que no le tiembla nada".

Quispe llegó a las puertas de la Fiscalía de La Paz para poder verificar la situación de la expresidenta interina y más tarde pudo verla y hablar con ella por unos minutos en las celdas de la Felcc.



"Ella está firme y tranquila, no le tiembla nada, he estado hablando con ella y sabe que este es un proceso político y que en cualquier momento todo esto se va a caer", dijo a Efe Quispe.



Además sostuvo que Áñez está consciente de que se trata de un proceso injusto y que la expresidenta está dando la cara y que "no se va a escapar del país".

Arce permanece detenida en una celda de la Fiscalía de La Paz, capital de Bolivia, tras su arresto. Foto: Reuters



Quispe, quien es candidato a la Gobernación de La Paz, calificó de una "detención injusta" la aprehensión de Áñez como la de los otros dos exministros interinos de Energía Álvaro Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, quienes también se encuentran en las celdas de la Felcc.

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021



Áñez fue aprehendida en la madrugada de este sábado en la región amazónica de Beni y fue trasladada en un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Bolivia hasta la ciudad de La Paz.

Así se llevaban detenida a Jeanine Añez, por encabezar el golpe de Estado en Bolivia en noviembre del 2019. pic.twitter.com/dHwVqTdX5V — Camila Miele (@camumiele28) March 13, 2021



El viernes fueron aprehendidos los dos exministros en la misma región que también fueron conducidos a La Paz.

La expresidenta y los exministros son acusados de "sedición y terrorismo" durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.



También pesan órdenes de aprehensión en contra de los exministros interinos de la Presidencia Yerko Núñez, de Gobierno (Interior) transitorio Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López, los dos últimos no se encuentran en el país.

La expresidenta interina Áñez fue detenida y trasladada en un avión de la Fuerza Aérea de Bolivia a la Fiscalía de La Paz, en donde fue encerrada en una celda. Foto: Reuters



En la mañana de este sábado la expresidenta fue trasladada de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz hasta la Fiscalía para que brinde su declaración informativa por el supuesto "golpe de Estado" en contra de Evo Morales.



Áñez manifestó a los medios locales que se trata de un "amedrentamiento político" y que detrás de todo este proceso está el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Añez fue detenida en horas de la madrugada del sábado en la región amazónica de Beni, en Bolivia. Foto: EFE



Además enfatizó que no se está respetando su "estatus de expresidenta" y que acudirá a instancia internacionales.



Unas horas después los medios locales reportaron que Áñez volvió a ser conducida a las celdas de la Felcc y que se acogió al derecho al silencio en su declaración informativa.