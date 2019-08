Exportadores buscan nuevas tecnologías para disminuir el narcotráfico en los puertos

LEA TAMBIÉN

En la Expo USA 360 se analizó la importancia de nuevas tecnologías para prevenir que el narcotráfico contamine las exportaciones.

En el primer semestre de este año en los puertos se ha decomisado dos toneladas de droga en 19 casos y 191 kilogramos en 77 casos en los aeropuertos del país.

En el segundo día de la conferencia de la feria, Diego Soria, director de Seguridad de la empresa Dole, expresó que han implementado equipo de caninos de los puertos de Europa para que puedan detectar desde 3 gramos de drogas en contenedores sellados, mediante tubos donde pueden oler.



"Con este entrenamiento los perros detectan la droga en menos de 21 segundos. También evitamos romper la cadena de frío de la carga", dijo Soria.



Coronel Patricio Llanes, de la Policía de Antinarcóticos, dijo que los cultivos de drogas en Colombia se han incrementado en 16%. Y eso significa un problema para el país porque el 70 % de droga colombiana sale por Ecuador



Para disminuir este problema, Llanes señaló que se debe generar una “alianza” entre la empresa privada y el Estado para fortalecer los sistemas con el personal policial y tecnologías. Así se podría subir el 3% de inspecciones en los puertos".



Ángel Santana, Us DHS Costums and Border Protection Us, informó que han estudiado las fortalezas y debilidades de las empresas exportadoras del país.



Entre las fallas resaltó la falta de comunicación que existe entre las empresas privadas para discutir temas de seguridad con la Policía. “No vemos la integración de la algunas empresas con la autoridad, sobre todo cuando se investiga la carga”, dijo Santana.



El experto está motivando a la creación de una entidad para orientar y capacitar al exportador en sus cargamentos.