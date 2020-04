Tres claves para entender la caída del petróleo WTI y su impacto en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La cotización histórica del precio del petróleo WTI, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, generó alarma en el país.

El crudo WTI para entregarse en mayo, cerró ayer, lunes 20 de abril del 2020, en USD -37,6 por barril.



Sin embargo, esto no significa que hoy Ecuador tenga que pagar ese monto por cada barril que quiera exportar. Tampoco significa que el país se quedó desde ayer sin recursos para pagar sueldos o que la dolarización no se pueda sostener, como temían ayer algunos usuarios en Twitter.



Hay tres factores que explican la situación del hidrocarburo en medio de la pandemia del covid-19.



Una fecha tope de contratos a futuro alarmó a los especuladores



La fuerte caída del precio del WTI de ayer se explica por las decisiones de inversionistas y especuladores que estaban buscando deshacerse de los contratos de venta futura de petróleo para mayo, que vencen hoy, martes 21 de abril del 2020.



Cuando los inversionistas y especuladores compran estos contratos a futuro, se comprometen a mantener el crudo físicamente a un precio.



De ahí que los inversores tienen dos opciones: vender el petróleo o almacenarlo para venderlo más tarde. Sin embargo, las reservas de crudo en Estados Unidos están a tope y no hay espacio para almacenar el crudo. Además, los costos de almacenamiento son muy altos.



El precio negativo del WTI reflejaba que los tenedores de estos contratos estaban pagando por deshacerse de ellos.



“Regularmente, aquellos que poseen los contratos futuros no tienen dónde almacenar y venden el crudo a última hora a los que necesitan; sin embargo, por primera vez en la historia no funcionó su estrategia, porque las refinerías tienen suficiente producto, por la baja demanda. No es que el petróleo no vale nada, fue simplemente un descuadre de oferta y demanda”, detalló Danilo Albán, analista económico.



Ecuador tiene la mayor parte de su petróleo comprometido en preventas, que por ahora están paralizadas por los daños en varias tuberías.



Los precios del petróleo caen por la baja demanda de combustible

La baja demanda de combustibles por el confinamiento impuesto en varios países del mundo es otro factor que influyó en la caída del petróleo WTI. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

El mundo experimenta una baja demanda de petróleo porque millones de personas están en confinamiento y por ende, el uso de combustibles ha caído.



Sin embargo, esto no significa que la caída del precio del crudo sea tan grande como la de ayer para todo el mes. Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, explicó que el precio volverá a los promedios de abril, de alrededor de USD 20, tal como lo muestra el contrato a futuro de junio, que ayer se cotizó en USD 20, 43.



El país sí enfrenta problemas económicos porque el petróleo ecuatoriano siempre se vende a menos precio que el WTI, por el castigo de calidad, dijo.



Este mes de abril, por ejemplo, el precio promedio de crudo nacional fue de USD 14,71; es decir, está por debajo de lo que el Ministerio de Finanzas había estimado para este año; esto es USD 51 por barril.



Por ello, el Gobierno está esperando alrededor de USD 2 500 millones de préstamos externos para la emergencia. Además, el petróleo no es la única fuente de ingreso para el Gobierno. También se reciben ingresos por impuestos y exportaciones de productos no petroleros, como el banano y camarón. Aunque estos productos también se han visto golpeados, las ventas no se han paralizado.



Grandes productores no reducen la producción en función de una menor demanda



El pasado 12 de abril del 2020, los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y otras naciones de gran producción, acordaron una rebaja histórica de la producción para que los precios dejen de caer. Sin embargo, los recortes de producción están previstos para el 1 de mayo. El acuerdo comenzará con un recorte de 9,7 millones de barriles diarios durante dos meses.