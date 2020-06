Expertos temen segunda ola de coronavirus antes de lo pensado en Europa por multitudinarias marchas

LEA TAMBIÉN

Europa podría afrontar un aumento de las infecciones por covid-19 en las próximas semanas debido a las multitudinarias protestas de los últimos días, dijeron el jueves políticos, funcionarios y expertos de salud.

Decenas de miles de personas se han congregado en las grandes ciudades de Europa en los últimos días para manifestarse contra el racismo tras el asesinato en Estados Unidos de George Floyd mientras se encontraba bajo custodia policial.

"Si se aconseja a todos que se mantengan a un metro y medio de distancia, y todos se paran uno al lado del otro, abrazados, entonces no tengo un buen presentimiento", dijo Jozef Kesecioglu, quien preside la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos.



Al ser consultado sobre si podría haber un aumento de infecciones en las próximas dos semanas, dijo: "Sí, pero espero estar equivocado".



El ministro de Salud británico, Matt Hancock, señaló por su parte que la gente no debe asistir a grandes reuniones de más de seis personas, incluidas manifestaciones. "Entiendo a quienes quieren mostrar su pasión por una causa. Pero este es un virus que prospera en el contacto social, independientemente de cuál sea su causa", sostuvo en rueda de prensa.



La mayoría de los países europeos han superado el pico del brote y están reabriendo gradualmente los negocios y las fronteras, ya que las infecciones disminuyeron en las últimas semanas.



Antes de las recientes protestas, los científicos esperaban una segunda ola recién después del verano boreal, pero las reuniones masivas podrían afectar este cálculo.



Todavía no está claro cómo el covid-19 se ve afectado por factores estacionales y las personas que pasan más tiempo al aire libre, donde las partículas de virus se dispersan más rápido, lo que podría ayudar a limitar su propagación.