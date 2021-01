El equipo de expertos de la OMS llega a Wuhan para investigar el origen del coronavirus

El tan esperado equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encargado de investigar los orígenes del coronavirus aterrizó el 14 de enero del 2021, tras meses de negociaciones, en la ciudad centro-oriental china de Wuhan, donde a finales de 2019 comenzaron a registrarse los primeros contagios del covid-19.

Imágenes retransmitidas por la cadena estatal CGTN mostraron el jueves la llegada de los miembros del equipo al aeropuerto de la ciudad procedentes de Singapur y su recibimiento por parte de personal enfundado en trajes blancos de protección.



No obstante, el equipo deberá seguir el protocolo de prevención contra el covid-19 del país asiático y guardar cuarentena durante 14 días antes de comenzar sus pesquisas sobre el terreno, confirmó el jueves la OMS a través de su perfil en la red social Twitter.



La fuente agregó que los recién llegados empezarán su trabajo "inmediatamente" desde su confinamiento.



La misión, "prioritaria" para la OMS, está formada por científicos de diversas organizaciones internacionales provenientes de EE. UU., Japón, Rusia, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Australia, Vietnam, Alemania y Catar.

Sin embargo, la OMS agregó que dos científicos se encuentran todavía en Singapur a la espera de resultados de nuevas pruebas de anticuerpos por haber dado positivo en ese tipo de test.



La llegada del equipo causó polémica después de que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmase estar "muy decepcionado" por las trabas que Pekín estaba poniendo a la misión tras meses de negociaciones, aunque las autoridades chinas negaron estar poniendo impedimentos.



El etíope había elogiado continuamente a Pekín por su colaboración en la pandemia a lo largo de 2020, algo que le valió duras críticas en Occidente, especialmente por parte de Estados Unidos, cuyo Gobierno ha acusado repetidamente a China de ser culpable de la propagación mundial del virus.



El objetivo de la misión es encontrar su origen y sus canales de transmisión: pese a meses de investigaciones, solo se sabe que es un virus zoonótico, es decir, transmitido desde los animales al hombre, y que comenzó a propagarse a través de un mercado de Wuhan.



Existen sospechas de que murciélagos oriundos del sur de China o el pangolín podrían haber participado en su transmisión, que podría haber pasado por más de una especie antes de llegar al ser humano.



Según un informe de Términos de Referencia (TOR) para China que la OMS publicó el 31 de julio, no está claro si el mercado wuhanés "fue la fuente de la infección, si actuó como amplificador para el contagio entre humanos o fue una combinación de esos factores".



La prensa oficial china alimenta las dudas



Entretanto, la prensa oficial china ha planteado en los últimos meses una narrativa alternativa según la cual el brote inicial de la pandemia podría haber estado relacionado con las importaciones de alimentos congelados o haber surgido antes en otros países.



En un artículo de opinión, la agencia estatal Xinhua señala el jueves que "hay más pruebas" de que el covid habría circulado fuera de China antes de lo que se creía" y apunta a supuestos casos registrados a lo largo de 2019 en países como Brasil, Italia, España y Francia.



"Encontrar el origen del virus es un rompecabezas científico. Que Wuhan fuera la primera ciudad en detectarlo no significa que su origen esté allí", asegura el medio.



También indica que afirmar sin pruebas que el brote comenzó en un solo país es "peligroso y contraproducente", y que la investigación debe llevarse a cabo simultáneamente en otros lugares del mundo "para recopilar la mayor cantidad de información posible".



Aunque expertos de la OMS ya visitaron China en febrero y julio del año pasado -sin que trascendieran demasiados detalles-, la organización de esta misión se ha demorado durante meses y ha estado rodeada de secretismo, tanto por parte de ese organismo como de las autoridades chinas.



Xinhua se apresuró el jueves a defender la "buena predisposición" del país respecto al viaje en cuanto que "China apoya una investigación científica basada en los hechos" y criticó a los "políticos occidentales, particularmente estadounidenses, que no han dejado de atacar a China con rumores infundados" sobre el origen del coronavirus "bajo la presunción de que China tiene la culpa".



Primer fallecido desde mayo



La llegada del grupo de expertos se produce el mismo día en que las autoridades sanitarias chinas informaron de un nuevo fallecimiento por covid, el primero desde el anunciado el pasado 17 de mayo.



Con este nuevo deceso, la cifra oficial de fallecimientos por covid en la China continental se sitúa en 4 635.



Según las autoridades, el deceso se produjo en la provincia nororiental de Hebei, que circunda Pekín, y que es escenario de un rebrote que ha llevado al cierre de tres ciudades, entre ellas la capital provincial, Shijiazhuang, de 11 millones de habitantes.



Asimismo, China detectó el 14 de enero 138 nuevos casos del coronavirus, el dato de nuevos contagios más alto desde principios de marzo.



De ellos, 124 se produjeron por contagio local, todos en el noreste del país: en Hebei fueron 81, mientras que Heilongjiang, fronteriza con Rusia y también foco de otro rebrote, registró los 43 restantes, casi el triple que en la jornada anterior.



De este modo, el número de contagiados activos en la China continental se situó en 885, 24 de ellos, graves.



A fin de hacer frente a los rebrotes y evitar mayores contagios, el país decidió cancelar en varias provincias las celebraciones del Año Nuevo lunar, las más importantes en el país asiático, y que este año se celebran a partir del 12 de febrero.