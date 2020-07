Expertos de OMS en China para analizar pandemia que ya deja 70 000 muertos en Brasil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegan el sábado a Pekín para preparar una misión que quiere aclarar el origen de la pandemia, que continúa ganando terreno en Estados Unidos y Brasil, donde ya deja 70 000 muertos.

Un epidemiólogo y un experto en salud animal de la institución se reunirán en los próximos días con autoridades chinas y prepararán el camino para una misión futura que quiere esclarecer, por ejemplo, si el nuevo coronavirus infectó al hombre desde un animal y si usó en el camino un animal intermedio.



En definitiva, intentará completar las piezas de un rompecabezas indispensable para saber qué pasó a finales del año pasado en la ciudad china de Wuhan, donde brotó el virus, y cómo evitar una nueva pandemia, explicó esta semana la portavoz de la OMS, Margaret Harris.



La misión fue elogiada por Estados Unidos, el país más crítico con la OMS por su gestión de la pandemia que decidió abandonar por ello la institución de la ONU.



Decisión, unidad y solidaridad



El viernes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que “ solo una acción agresiva combinada con la unidad nacional y la solidaridad mundial pueden revertir la trayectoria de la pandemia ” , que ya ha causado 560.425 muertes en todo el mundo y 12,5 millones de contagios, según un balance elaborado a partir de fuentes oficiales.



Mientras avanzan los contagios, laboratorios en todo el mundo siguen inmersos en la búsqueda de una vacuna.



En este momento, y según la OMS, hay 21 vacunas candidatas que se están evaluando en ensayos clínicos con seres humanos en todo el mundo (frente a 11 a mediados de junio) . Un tercio de estas pruebas se realiza en China. Uno de los ensayos más avanzados es el proyecto chino del laboratorio Sinovac, en asociación con el instituto de investigación brasileño Butantan.



En torno al 20 de julio, el gobierno del estado de Sao Paulo comenzará a probar la vacuna de Sinovac en 9 000 voluntarios.

Este sábado 11 de julio, el multimillonario estadounidense Bill Gates, que ha realizado importantes donaciones para luchar contra las epidemias, pidió distribuir los medicamentos y las vacunas a quienes los necesitan y no a los que más paguen.



Si no “tendremos una pandemia más larga, más injusta y más mortífera”, dijo el fundador de Microsoft.



Más de 70 000 muertos en Brasil



En América Latina y el Caribe ya hay 140 829 fallecidos y 3,2 millones de infectados. Brasil es el segundo país del mundo más enlutado por la pandemia y ya registra 1,8 millones de contagios y más de 70 000 fallecidos. En las últimas 24 horas hubo 45 048 casos y 1 214 muertes.



El presidente brasileño Jair Bolsonaro es uno de los infectados, pero se encuentra bien y su contagio no parece haber cambiado su manera de encarar la pandemia. Desde hace semanas, el mandatario se ha opuesto a las medidas de confinamiento decretadas por varios Estados y aparece en público a menudo sin mascarilla.



Especialmente vulnerables a la covid-19 son las comunidades indígenas brasileñas. Según números oficiales, la pandemia ha dejado más de 9.000 indígenas contagiados y 193 muertos.



Además de Bolsonaro, dio positivo al coronavirus esta semana la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que se encuentra estable, sin síntomas y aislada en su residencia.



En América Latina el nuevo coronavirus también se propaga rápidamente en Colombia, donde se aumentó el nivel de alerta en Bogotá, que concentra un 32% de los más de 133 000 contagios del país.



“ En agosto vamos a tener el mayor número de personas contagiadas, el mayor número de personas enfermas ”, previó la alcaldesa, Claudia López.



En Santiago, la capital chilena, después de 50 días de cuarentena, el ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró que “las cifras muestran que la mejoría continúa”. En Chile hubo ya más de 10 000 fallecimientos por coronavirus, contando los decesos “ probables”.



Pero Estados Unidos sigue siendo de lejos el país más afectado por la pandemia y registró 63 643 nuevos casos en las últimas 24 horas, según los datos de la Universidad Johns Hopkins el sábado.



El número total de contagios registrados supera los 3,18 millones y ya hay más de 134 000 fallecidos en el país.



Anthony Fauci, uno de los principales integrantes del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, reiteró sus advertencias de que el brote en el país se agrava ante la falta de una estrategia coherente.



“Cuando se nos compara con otros países, no creo que se pueda decir que lo estamos haciendo muy bien”, dijo.



Mientras tanto en Europa, el progresivo desconfinamiento convive con los brotes aislados.



El miedo al contagio y la necesidad de mantener la distancia física han hecho que algunos ciudadanos opten por unas vacaciones diferentes. Por ejemplo, la autocaravana, es decir, llevar la casa a cuestas. Los alquileres de estos vehículos han registrado un verdadero 'boom' en el continente por ser sinónimo de seguridad, aventura y ahorro.



En Alemania se matricularon 10 000 nuevas autocaravanas en mayo, un aumento del 32% respecto al año pasado, en España, el incremento de las matriculaciones en junio fue del 20%, según datos de los responsables del sector.