Los expertos europeos de salud subestimaron al coronavirus

Los expertos encargados de aconsejar a la Unión Europea en cuestiones de sanidad subestimaron el riesgo del coronavirus durante una reunión el 18 de febrero, poco antes de que la pandemia estallara en el continente, señala este martes 19 de mayo del 2020 el periódico El País.

El diario español asegura haber accedido a las actas de una reunión del consejo consultivo del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés), con sede en Suecia, donde los participantes juzgaron que el riesgo del virus para la población era “bajo” y de “bajo a moderado” para los sistemas sanitarios.



Europa había detectado por entonces unos cuarenta casos de coronavirus, la mayoría importados por viajeros llegados de Asia. Pero tres días más tarde se detectó un foco de contagio en la región de Lombardía, en el norte de Italia, país que ahora supera las 32 000 defunciones por esta enfermedad.



El representante español en la reunión, el doctor Fernando Simón, explicó este martes 19 de mayo que la agenda de la reunión se modificó para centrarla únicamente en el coronavirus y aseguró que “en ningún momento se subestimó el riesgo, se habló del riesgo existente en ese momento”.



Además, “lo que se valoraba no era cuánto era el riesgo, que ya lo conocíamos (...), sino cuáles eran las medidas, no las que nos gustaría aplicar, sino las que podíamos utilizar”, indicó el director de emergencias sanitarias español, encargado de monitorear la crisis en este país.



Durante la reunión de dos días, algunos Estados se distinguieron por su prudencia. Irlanda, con 1 547 fallecidos por la pandemia, anunció que “ ha declarado la emergencia sanitaria y se ha aprovisionado ” de equipos de protección individual para el personal sanitario, mientras otros países reconocían encontrar problemas en el mercado internacional.



La falta de estos materiales fue especialmente aguda en los países más castigados como España, que cuenta con más de 27 000 decesos y más de 51 000 profesionales médicos infectados.



Alemania anunció en la reunión haber “distribuido protocolos de las pruebas PCR a más de 20 hospitales” y haber “realizado más de 1 000 pruebas”. Con esta política de test sistemáticos, Berlín consiguió contener a 8 000 el número de fallecimientos por la covid-19.



“Se subestimó el virus”, declaró en El País Daniel López Acuña, antiguo director de la Organización Mundial de la Salud.



Joan Ramón Villalbí, de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, indica en la misma noticia que las anteriores epidemias de coronavirus “Sars y Mers no apuntaban en ningún caso a una propagación” como la del nuevo virus.



El ECDC se encarga, entre otras funciones, de asegurar “una detección precoz y un análisis de las amenazas emergentes de la UE” y de “ayudar a los países de la UE a prepararse ante las epidemias”.