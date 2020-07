Dos expertos ecuatorianos hablan sobre una posible permanencia del coronavirus en el aire

LEA TAMBIÉN

¿La nueva cepa de coronavirus puede permanecer flotando en el aire? Para un grupo de científicos de 32 países hay evidencia de que esto ocurre, por lo que instaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a que actualice sus guías sobre la transmisión de la enfermedad, conocida como covid-19. Esta ya ha dejado más de 11,7 millones de contagios en el mundo; solo en Ecuador son 63 245, hasta este martes 7 de julio del 2020.

El artículo contó con la participación de 239 expertos y se publicó en la revista Clinical Infectious Diseases, de la Universidad de Oxford. Ante ello, la OMS sostuvo que hay “evidencia emergente” de contagio por aire del SARS-CoV-2.



EL COMERCIO conversó con dos expertos ecuatorianos que explicaron más sobre el tema.



Byron Núñez, infectólogo y catedrático de la Universidad Central del Ecuador



La transmisión se da por medio de dos vías: gotas y aire. La primera es la emisión de microgotitas de saliva que se expulsan cuando una persona estornuda. A estas se las conoce como aerosoles.



Mientras que la segunda es por gotas de mayor tamaño, que se expulsan cuando habla o tose. “No es que SARS-CoV-2 tiene alas o viaja solo”, señala Núñez.



En terapia intensiva, por ejemplo, los médicos son proclives a infectarse, ya que practican la intubación en sus pacientes. Ellos deben tener una protección total para evitar contagios.

Su permanencia se puede comparar con la colocación de un ‘spray’ o perfume en aerosol, en una habitación. Estas se quedan en el ambiente, por lo que cuando una persona ingresa a un cuarto las recibe de inmediato.



Santiago Ron, PhD en Biología evolutiva y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)



En el artículo se dice que las microgotas que flotan en el aire pueden moverse a distancias de decenas de metros del infectado, principalmente, en ambientes cerrados como edificios.



Ron señala una de las medidas de mitigación para evitar este tipo de contagio es la ventilación de los espacios. Por ejemplo, se recomienda abrir ventanas y puertas para que haya flujo de aire. “Con esta acción podría disminuir el riesgo de infección. Actividades en los exteriores también serían de menor riesgo”.



Adicionalmente, se aconseja no ir en transporte público en donde viajen muchos pasajeros. “Piden que la gente no se confíe, las regulaciones actuales, como el distanciamiento de al menos dos metros son insuficientes para evitar contagio aéreo”.



Los dos expertos además esperan que las personas mantengan el uso obligatorio de mascarillas o cubrebocas que protegen a quienes están y no con el virus.