Expertos insisten en la desinfección de manos antes que la de billetes y monedas, para evitar covid-19

La nueva normalidad implica mayores cuidados. Uno de ellos es desinfectarse las manos después de manipular monedas o billetes. Esa es la recomendación de dos epidemiólogos consultados por este Diario.

Los profesionales Pablo Araujo y Alberto Narváez coinciden en que no existe nada más efectivo para emplear monedas y billetes que el desinfectarse las manos con gel, alcohol o agua y jabón, después de su manipulación.



Narváez señaló que la forma de transmisión del covid-19 es por la nariz, boca u ojos. Por ello, el primer consejo para manipular dinero en las actuales circunstancias es no tocarse el rostro después de haber manejado monedas o billetes.



Araujo comparó a los billetes y monedas con la ropa o los zapatos como superficies en donde se alojaría el virus. “Supongamos que el covid-19 está sobre las monedas o billetes. Las tomo y guardo en el bolsillo. Hasta ese punto no tengo posibilidad alguna de contagio. Me contagio si después de tomar ese dinero me toco la cara”, explicó el experto.



Para Araujo, lo importante es manipular dinero y después desinfectarse las manos. Él ve un problema en la desinfección de los billetes con alcohol ya que se ocasionará su deterioro, si se convierte en una práctica constante.



Narváez dijo que para el caso de las monedas no está demás la desinfección con alcohol.



Respecto a las tarjetas de crédito, dijo que la mejor forma de uso es la implementada por varios negocios en los que cada usuario ingresa el plástico en el dispositivo electrónico para efectuar pagos.