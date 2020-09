Expertos colombianos llegaron a Paraguay para investigar secuestro de exvicepresidente

LEA TAMBIÉN

Un grupo de expertos colombianos en secuestro y grupos criminales llegaron el viernes 11 de septiembre del 2020 a Paraguay para acompañar la investigación del aparente rapto del exvicepresidente Oscar Denis, revelaron fuentes gubernamentales.

“La presencia de los especialistas colombianos será de gran ayuda para fortalecer las tareas de inteligencia y dar con el paradero del ex Vicepresidente Denis”, dijo a periodistas el ministro Antidrogas, Arnaldo Giuzzio.



“Colombia tiene muchísima experiencia por la cantidad de secuestros que experimentó, por lo que ellos manejan todo el proceso que se da en la materia. Ellos saben al dedillo lo que tiene que hacerse”, agregó el funcionario.



Los expertos colombianos fueron llevados por el avión presidencial del jefe de Estado Mario Abdo Benítez, tras un ofrecimiento realizado por su colega Iván Duque.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, expresó que el presidente brasileño Jair Bolsonaro también ofreció asistencia, en tanto Estados Unidos, a través de su portavoz en el Departamento de Estado, Michael Kuzak, dijo que Washington “monitorea la desaparición del ex Vicepresidente”.



Denis, de 74 años, retirado de la política, se desempeñó como Vicepresidente en el corto período 2012-2013.



Fue aparentemente secuestrado el miércoles 9 de septiembre al ingresar a su hacienda ganadera conocida como “Tranquerita”, localizada a 500 km al noreste de Asunción, cercana a la localidad de Yby Yaú, a poca distancia de la frontera seca con Brasil.



Sus familiares exhortaron a los que lo mantienen cautivo a proporcionarle los medicamentos que requiere por el mal de diabetes e hipertensión que padece.



Junto con los expertos, cuya cantidad no fue precisada, llegaron equipos tecnológicos “que serán de suma utilidad para hacer frente a la lucha en el norte”, dijo el ministro del Interior Euclides Acevedo.



El ministro sostuvo que “todo hace suponer que el secuestro de Denis y su empleado Adelio Mendoza fue perpetrado por el (grupo armado rural) autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) pero hasta ahora no hay ninguna documentación que reivindique la desaparición” si bien se encontraron panfletos del grupo insurgente en su camioneta que quedó abandonada en medio del monte.