33 expertos de América Latina defienden el mutilateralismo comercial, previo a la Cumbre del G20

En una declaración conjunta, profesionales, académicos y exautoridades de 11 países de América Latina llamaron hoy, 29 de noviembre de 2018 a defender el multilateralismo comercial, previo a la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, este viernes y sábado.

33 expertos en comercio internacional realizaron este 29 de noviembre del 2018 una declaración que busca, entre diversos puntos, “defender y reformar la Organización Mundial de Comercio (OMC)”. Asimismo, ven con preocupación las prácticas comerciales que están erosionando el multilateralismo.



Muchos de los firmantes han tenido responsabilidad en la conducción de la política comercial desde los gobiernos, organismos internacionales y la academia. En el grupo de firmantes están, por ejemplo, Enrique Iglesias, ex presidente del BID y Presidente de la Reunión Ministerial de la Ronda Uruguay, la que dio origen a la OMC. Del lado ecuatoriano están Nathalie Cely, ex Embajadora de Ecuador en EE.UU.; Eduardo Egas, presidente Ejecutivo de CORPEI; y Cristian Espinosa, exjefe Negociador del TLC con Estados Unidos.



El grupo, organizado por los exdirectores de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile, Alejandro Jara, Andrés Rebolledo y Osvaldo Rosales, declaró que “el sistema multilateral de comercio vive una profunda crisis”, donde las dos principales economías están embarcadas en disputas comerciales que afectan al conjunto de la economía mundial y que transgreden las normativas de la OMC. “Estados Unidos está cuestionando el Órgano de Apelación de la OMC y al trabar la nominación de sus miembros podría hacerlo inoperante a fines del 2019”. Por su parte, otros países han reaccionado con medidas de retaliación.



Frente a este escenario, los firmantes expresaron que es “imprescindible defender un comercio regido por normas y evitar un sistema en el que el poder político sea lo que prime en el comercio y en las inversiones. En este último escenario, los países en desarrollo serían los más afectados y América Latina vería reducidos sus espacios de autonomía, una vez que la Guerra Fría del siglo 21 ingrese a nuestra región. Es un peligro que hay que evitar”.



Asimismo, realizaron un llamado a reformar y modernizar la OMC para defender el multilateralismo y adecuarlo a los nuevos tiempos y exigencias. Esto no solo alude a los nuevos temas del comercio sino a la necesidad de “incorporar al comercio en un marco de desarrollo inclusivo y sustentable”.



“América Latina no puede permanecer al margen de este crucial debate. Ya es hora de que nuestros liderazgos se manifiesten. El rol de Mercosur y de la Alianza del Pacífico aquí es insustituible y hasta ahora no se ha manifestado. La próxima reunión del G20 en Buenos Aires es una oportunidad para que la región se pronuncie al respecto”, afirmaron en la declaración.