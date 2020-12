Expertos alertan sobre los riesgos de la automedicación

La automedicación es “el peor error”, más en esta época marcada por la circulación del nuevo coronavirus. Lo explicó Danilo Calderón, gerente general del Hospital Quito Sur, en donde se ha dado prioridad a los pacientes infectados con coronavirus.

En las últimas semanas, a esta unidad médica del Seguro Social han llegado ciudadanos en una situación extremadamente grave. Una de las causas sería la ingesta de medicamentos para aplacar los síntomas, por cuenta propia.



“Las personas deben entender que estamos en medio de una emergencia sanitaria, por lo que si presentaran malestares respiratorios primero deben acudir al médico para descartar el covid-19”.



Esto -asegura Calderón- es prioritario, ya que la ciudadanía consume fármacos de forma inadecuada. “Muchos han llegado tras cuatro o cinco días de enfrentar síntomas, totalmente descompensados y por eso ingresan a la unidad de cuidados intensivos (UCI)”.



Esta casa de salud está en niveles máximos de capacidad. Las 43 camas de UCI para covid-19 estaban llenas; y 136 de los 170 sitios en hospitalización se hallaban ocupados.



Ante esta realidad, gremios como la Red de Farmacéuticos del Ecuador, presidida por Paúl Domínguez, hicieron algunas recomendaciones frente a la automedicación.



Domínguez recordó que la ingesta de medicina debe ser controlada y asistida por un profesional o farmacéutico, especializado. Son los encargados de resolver las dudas relacionadas con los antigripales. “En esta pandemia no los adquiera, ya que solo calman las molestias por unos días”.



Si tiene síntomas -insistió- acuda al médico privado o a un centro de salud; en especial, reiteró, si presenta malestar corporal, tos seca, fiebre, dolor muscular, dificultades para respirar, pérdida del olfato y del gusto.



Domínguez, además, señala que se debe evitar pensamientos que resultan muy peligrosos como “si a mí me curó este medicamento, a ti también te ayudará”. Y añadió que todo fármaco tiene un comportamiento diferente en el cuerpo de la persona, por lo que no se puede aconsejar su consumo.



El único que puede recetar es el profesional de salud; no un familiar ni amigo.

Las autoridades deben reforzar los controles, coinciden los especialistas.

“Ecuador lleva 40 años de retraso en materia de farmacia asistencia -sea pública o privada- ya que no hay un profesional farmacéutico en estos espacios. En la normativa sí se especifica que hacen falta, pero no entendemos por qué no se cumple la disposición”, destaca Domínguez.



También se debería controlar mucho más la apertura de las farmacias; ese es el origen de los problemas. Estas deben contar con personal capacitado en el área. Y harían falta operativos, para evitar que los ciudadanos acudan y simplemente soliciten asesoramiento para comprar cualquier tipo de medicamento.