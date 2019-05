Bajas expectativas de hoteleros por el feriado del Día del Trabajo

LEA TAMBIÉN

En los establecimientos turísticos de provincias como Esmeraldas, Manabí y Tungurahua había hasta este miércoles 1 de mayo del 2019 escasas reservas hoteleras para el feriado de tres días por el Día del Trabajo, que se iniciará mañana 3 de mayo.

Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (Fenacaptur), explicó que este puente vacacional no atrae a todos los viajeros. Sin embargo, dijo que los hoteles esperan por quienes se animen a salir el fin de semana. El dirigente opinó que el anuncio a última hora, de un día adicional de feriado, pudo haber incidido en la planificación de las familias que pensaban viajar.



La Fenacaptur expresó, a través de un comunicado del martes, su desacuerdo con la decisión del Gobierno de suspender la jornada laboral del 1 de mayo, ya que produjo una duplicidad de feriados para una misma fecha y causa. “Lo resuelto no será de beneficio para quienes realizamos actividades turísticas productivas del sector privado, pues se requiere de la anticipación necesaria para que turistas y visitantes planifiquen adecuadamente el uso del tiempo y recursos”.



En Baños (Tungurahua) hay expectativa, pese a que se han confirmado pocas reservaciones. Martín Dilon, socio de la Cámara de Turismo de Baños, cree que los turistas llegarán desde hoy. “Mayo tiene dos feriados según el calendario y eso nos ayudará. Invitamos al turista para que visite nuestro cantón”, señaló Dilon.



El Erupción Art Hotel & Hostel registró este miércoles dos reservaciones para el fin de semana. Solo dos de sus 15 habitaciones ya estaban ocupadas. El encargado, Ovidio Quinteros, indicó que no se ha visto un mayor movimiento. “Nos averiguan por redes sociales los costos. Esperamos que mejore”.



Los empresarios turísticos de Atacames indicaron que el objetivo es llenar entre un 50 y 60% la capacidad hotelera, porque muchos turistas llegan sin reservaciones previas.



Daniel Argüello, gerente del hotel El Marqués de Atacames, dijo este miércoles que el movimiento ha sido mínimo en las últimas horas; se espera que este jueves lleguen turistas de la Sierra y Colombia. La Cámara de Turismo de Atacames y la Policía reforzaron la seguridad en las playas y en la ciudad. Sara Moyano, presidenta de la Cámara de Turismo, señaló que todos los hoteles están preparados para recibir a los vacacionistas.



En Manabí, los operadores emprendieron una campaña de promoción de sus atractivos en las redes sociales y páginas web. La coordinación zonal 4 del Ministerio de Turismo, la Prefectura y la Cámara de Comercio idearon esta estrategia. Esta última informó que se esperan pocos turistas, debido a la proximidad con el reciente asueto de Semana Santa “que ya generó gastos”.



Manabí cuenta con 501 establecimientos para alojamiento con 18 884 camas. Según la Cámara, se espera que un 30% de las plazas sea ocupado. Patricio Shetini, presidente de la Asociación de Hoteleros de Pedernales, aseguró que han recibido pocas reservas.