El exorbitante presupuesto de belleza del matrimonio presidencial francés

El impecable estilo de una de las parejas presidenciales más atractivas y mejor vestidas del mundo aparentemente es el resultado del arduo trabajo de un equipo de expertos en maquillaje y peinado que es contratado con el dinero de los contribuyentes franceses, algo que está generando malestar a nivel de opinión pública en el territorio galo.

Según cifras oficiales compartidas por el Tribunal de Cuentas de Francia, las cabelleras y rostros perfectos de Emmanuel y Brigitte Macron le insumen al estado la cuenta de USD 6.000 al mes. Esos números fueron difundidos luego de que se realizará el análisis anual del presupuesto del Palacio del Elíseo.



Según reportes del periódico británico The Telegraph, el costoso peluquero presidencial debe estar listo para atender al matrimonio Macron 24 horas al día, 7 días a la semana, tanto dentro del palacio presidencial como en los habituales viajes de estado. A pesar de que su identidad no ha sido compartida, el experto en imagen habría cobrado en 2017 un total de USD 72.600 por sus servicios. Si se tiene en cuenta que el salario promedio en Francia es de USD 1.753, los más de USD 6.000 cobrados cada mes por el coiffeur llaman la atención.



Este no es el primer escándalo que estalla en torno a los costos asociados a la belleza de los Macron. El pasado mes de agosto se dio a conocer que el presidente francés gastó más de USD 30.000 en maquillaje durante los primeros tres meses de su presidencia. En su momento, fue la revista gala Le Point la que compartió que Natacha M., maquilladora personal del presidente en ese entonces, pasó dos facturas por dicho monto total.



Quienes criticaron el ritmo de gasto del matrimonio presidencial alertaron que los auditores en realidad no pudieron verificar la precisión de las cifras compartidas, debido a las maniobras confusas utilizadas por los contables del círculo cercano de la administración en el poder.

Aparentemente, el dinero total gastado en el aspecto físico del matrimonio presidencial, dicen, podría ser mucho más elevado.