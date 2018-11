Exministro mexicano tilda de 'mentira' y 'difamación' denuncias de soborno en juicio de 'El Chapo'

LEA TAMBIÉN

Un exministro mexicano, acusado este martes 20 de noviembre del 2018 de haber recibido hasta ocho millones de dólares en sobornos del cartel de Sinaloa por un testigo en el juicio contra el Chapo Guzmán en Estados Unidos, sostuvo que tal señalamiento constituye “mentira, difamación y perjurio”.

“Es mentira, difamación y perjurio a mi persona, que cualquier individuo, policía o grupo delictivo me haya entregado algún bien económico o material en cualquier momento de mi desempeño público o privado”, dijo Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012 en un comunicado.



Las graves declaraciones fueron hechas por Jesús “Rey” Zambada, un excontador y sublíder del cartel de Sinaloa encarcelado en México en 2008 y extraditado a Estados Unidos en 2012, quien ahora colabora con el gobierno estadounidense para intentar reducir su pena.



En su cuarto día de testimonio, Zambada relató que en dos ocasiones entregó valijas con un total de seis a ocho millones de dólares a García Luna, en los años 2005 y 2007.



En la primera ocasión, el cartel quería que García Luna, que en 2005 servía como director de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR), nombrara a un policía que los protegiese en el estado de Sinaloa, según el relato de Zambada.



García Luna aclara que la AFI no contaba con facultades para designar mandos policiales, tarea que fue asignada a un consejo externo de la PGR “justo para evitar la discrecionalidad” en la designación de comandantes.



“Es totalmente falso e inverosímil y sin fundamento la versión de un supuesto pago para una designación donde mi gestión y cargo no tenía facultades de designación, vínculo, ni competencia, ni jurisdicción”, señala en el documento.



Zambada relató que cuando ocurrió el segundo pago, de tres a cinco millones de dólares y entregado en 2006 o 2007, García Luna ya era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón y jefe de la policía federal.

“Respecto a la segunda referencia como Secretario de Seguridad Pública (...) subrayo que nunca tuve contacto, ni recibí personas vinculadas con la actividad delictiva, mi actividad se limitó al desempeño de mi responsabilidad oficial”, agrega el exfuncionario, quien ahora se desempeña en el sector privado.



En sus argumentos iniciales del juicio, un abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman, dijo que el cartel de Sinaloa sobornó al actual presidente de México y al anterior.



El Chapo Guzmán, de 61 años, acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a Estados Unidos, puede ser condenado a cadena perpetua si es hallado culpable.