Exlíderes de las FARC dicen que extradición de Santrich a EE.UU. sería el fracaso de paz

Varios exlíderes de las FARC aseguraron en una carta divulgada este 20 de noviembre del 2018 que una eventual extradición a Estados Unidos del exjefe guerrillero Jesús Santrich, detenido en Bogotá y pedido por la justicia de ese país por supuestos delitos de narcotráfico, significaría el fracaso de la paz.

"Una eventual extradición tuya por cuenta de un burdo montaje judicial de la DEA y la Fiscalía o la perpetuación injustificada de tu presidio significarán el fracaso irremediable de la paz", afirmaron, entre otros, Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, y Henry Castellanos, alias 'Romaña', cuyo paradero es desconocido hace meses.



El pasado 7 de junio, la embajada de Estados Unidos en Bogotá radicó formalmente la solicitud para que Santrich sea extraditado a a ese país.



El exlíder guerrillero fue capturado en Bogotá por la Fiscalía el pasado 9 de abril con base en una circular roja de la Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país después de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.



El 17 de mayo de este año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, suspendió el trámite de extradición de Santrich a Estados Unidos, lo que desencadenó una catarata de reacciones.



En la misiva, con fecha del sábado pasado, los exguerrilleros también calificaron de "descarada" la "intromisión" en el caso del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, quien aseguró el 8 de noviembre que los trámites de extradición contra el exjefe de las FARC no están demorados.



"Debiera el señor Whitaker actuar con el talante de los diplomáticos acreditados en Colombia que no se inmiscuyen en nuestros asuntos internos ni socavan la paz para derribarla", manifestaron.



Los guerrilleros también aseguraron que están "muy impactados con la inseguridad jurídica que expande la desconfianza en todo el universo guerrillero rebelde derivada" de la detención de Santrich porque consideran que sólo basta "que la DEA invente un cargo para que surja el fantasma de la extradición fraudulenta a los EE.UU.".



Asimismo señalaron que más de 80 guerrilleros fueron asesinados luego de la firma del acuerdo de paz y comparó la situación con el genocidio de la Unión Patriótica (UP).



La UP fue fundada en 1985 en el contexto de un fallido proceso de paz con las FARC y al menos 3 500 de sus miembros fueron exterminados en las décadas de los años 80 y 90 por grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.



La misiva de los exguerrilleros también fue firmada por Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa"; Aldinéver Morantes, Edinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán y Rusbel Ramírez, entre otros.