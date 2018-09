Exlíderes de las FARC critican liderazgo de Timochenko en el partido político

LEA TAMBIÉN

Los excomandantes de las FARC Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez criticaron el liderazgo que ha tenido Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como Timochenko, en el partido que surgió de la desmovilización de ese grupo armado, según una misiva divulgada hoy (10 de septiembre del 2018) por medios locales.

"La sujeción a la Constitución y a las leyes no significa en absoluto que nosotros debemos defender a capa y espada el orden y la legalidad burguesas. Sin embargo, quién lo creyera, algunos de nuestros jefes como Timo, por ejemplo, se han dedicado a defender el orden burgués con un inesperado y sorprendente celo", afirmaron en la carta.



Lamentaron además que Londoño, presidente del partido FARC, pidiera que se garantice la presunción de inocencia del expresidente colombiano Álvaro Uribe en el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos, mientras que en el de Jesús Santrich dijo que este debía "demostrar su inocencia".



"Se partía del hecho de que (Santrich) era culpable. Una posición absolutamente adversa a Santrich, comparada con la actitud defensiva asumida con relación al caso de (...) Álvaro Uribe", agregaron.



Jesús Santrich, uno de los exjefes de las FARC, fue detenido en Bogotá el pasado 9 de abril a pedido de la Justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.



Asimismo, Gómez y Álvarez señalaron que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se encuentra en estado de "postración" y que la dirección no cuenta con "credibilidad ni confianza ante la base de los exguerrilleros".



"Es urgente realizar un congreso extraordinario para que la militancia ponga las cosas al derecho y se depure el partido de tantos oportunistas que han llegado henchidos de arrogancia a dictarles de manera grosera e irrespetuosa a los forjadores de este gran movimiento, qué es lo que hay que hacer", detallaron.



Asimismo criticaron a Londoño, a quien le ven como jefe "serias dificultades" y "ausencia de liderazgo" porque es "rencoroso y revanchista".



Frente a la carta, el senador del partido FARC Carlos Antonio Lozada aseguró que no "la van a responder públicamente" porque es una misiva privada.



"Hay obviamente diferencias y matices que son normales dentro de los partidos. Lo claro es que eso se discute dentro de los mecanismos que tenemos, como es un pleno del consejo nacional de los comunes y allí emanan unas conclusiones que realmente agrupan con la voluntad del partido para continuar con sus tareas", dijo a periodistas.

Lozada señaló que Gómez y Álvarez expresan unas opiniones que "son perfectamente válidas" y que de eso se trata el trabajo que hacen en el partido.