Exjefe de Inteligencia militar reconoce a Guaidó como Presidente de Venezuela

El exjefe de Inteligencia militar de Venezuela solicitado por Estados Unidos por narcotráfico y diputado del chavismo Hugo Carvajal, reconoció este jueves 21 de febrero del 2019 al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado, y pidió a Nicolás Maduro asumir la crisis del país.

"Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia para ser útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que nos permitan convocar a elecciones libres", dijo en un video difundido en Twitter.

"El día de hoy técnicamente no tenemos la capacidad para enfrentar a ningún enemigo. El que diga lo contrario miente. La Fuerza Armada no es ajena a la desastroza realidad venezolana. Igual se encuentra sin comida, sin medicinas y como la mayor parte de los equipos bélicos, canibalizados y con partes robadas. Exactamente como se encuentra todo el país".



El exoficial que quitó el apoyo a Maduro hizo un llamado a los uniformados y al Alto Mando. "La patria merece de soldado íntegros en su defensa y no al servicio de intereses particulares".



La difusión del video ocurre minutos después de que se conociera que Juan Guaidó se encuentra en la frontera con Colombia y espera a la caravana de diputados opositores.



La información se filtra después de que portavoces del equipo de Guaidó aseguraran que el líder opositor se encontraba en uno de los autobuses que conforma la caravana de diputados que partió la mañana de este jueves desde Caracas a la ciudad fronteriza de San Cristóbal.



La caravana fue obstaculizada por la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) lo que obligó a los dirigentes a bajarse de los autobuses y mantener un breve enfrentamiento con los uniformados.



De acuerdo con videos difundidos en las redes sociales, efectivos de la GNB les lanzaron gases lacrimógenos y hubo empujones en el túnel de La Cabrera, que une los estados de Aragua y Carabobo (centro del país).