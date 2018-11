Ex jefe de campaña de Trump niega haberse reunido con Assange

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exdirector de campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016, Paul Manafort, desmintió una información de prensa según la cual se reunió varias veces con el fundador de la plataforma de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.

"Esta historia es totalmente falsa y con claras intenciones difamatorias", señaló Manafort en un comunidado. A la vez, anunció una demanda contra el diario británico The Guardian, que publicó la noticia y no la retiró pese a que los representantes de Manafort llamaron para asegurar a los periodistas que era falsa. También WikiLeaks la desmintió.



The Guardian había informado que Manafort se entrevistó tres veces con Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, por última vez en marzo de 2016. Semanas más tarde, WikiLeaks publicó una serie de emails robados por hackers al Partido Demócrata que dejaban mal parada a la adversaria de Trump en la campaña, Hillary Clinton.



El propio Trump elogió a la plataforma en la campaña pese a que las fuerzas de seguridad estadounidenses la consideran una amenaza.



Assange, que se encuentra refugiado en la embajada desde 2012, negó siempre que los correos electrónicos robados procedieran de una fuente estatal. Los servicios secretos estadounidenses creen que los responsables fueron hackers rusos.



Assange, de 47 años, pidió asilo a Ecuador porque teme ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser acusado de traición. El lunes se supo que el fiscal especial Robert Mueller acusa a Manafort de haber mentido a los investigadores en el tema de la presunta interferencia rusa en la campaña electoral.