Exgerente de Petroecuador, preso por corrupción en el gobierno de Correa, presentó documentos para salir de la cárcel

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exgerente de la estatal Petroecuador Marco Calvopiña presentó la solicitud para acogerse al beneficio penitenciario de la prelibertad. Él fue sentenciado en 2017 a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita.

El abogado de Calvopiña, Pablo Encalada, confirmó la mañana de este lunes 24 de agosto del 2020 que su cliente está a la espera de una audiencia para analizar el tema. Ahí se resolverá si sale o no de la prisión. El exgerente de Petroecuador cumple su sentencia en la cárcel de Ambato.



Aunque la documentación se la presentó en junio último al Servicio de Rehabilitación (Snai), la defensa de Calvopiña dice que no ha tenido una respuesta del avance del trámite, por lo que se baraja la posibilidad de interponer un recurso de hábeas corpus.



La intención es que la justicia resuelva lo antes posible el pedido del exgerente de Petroecuador de cumplir el resto de su pena fuera de prisión.



La prelibertad es una figura amparada en la normativa anterior al Código Orgánico Integral Penal (Coip), vigente desde el 2013.



Específicamente se encuentra en el artículo 22 del derogado Código de Ejecución de Penas. Ahí se señala que la prelibertad es la fase del tratamiento en la que el interno que ha cumplido los requisitos y normas del sistema progresivo, desarrolla su actividad controlada por el régimen, fuera del centro de rehabilitación social, conforme al reglamento pertinente.



Encalada sostiene que su defendido supera el 40% de cumplimiento de pena que exige la normativa. “Tiene el 60% de la pena cumplida. La casación demoró tanto y entonces como no estaba la sentencia ejecutoriada no había cómo pedir la prelibertad. Luego de que se resolviera la casación esperamos un poco para que no exista ninguna posibilidad de que nos nieguen la prelibertad”, señaló.



El exgerente de Petroecuador fue detenido el 11 de noviembre del 2016 en el marco de las investigaciones por denuncias de corrupción en la estatal petrolera. Luego, el 25 de octubre del 2017 fue sentenciado por asociación ilícita.



Ese día, en la sala 208 del Complejo Judicial Norte, en Quito, también fueron condenados el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli.



Según el Tribunal, en este caso existieron más de dos personas que conscientemente cometieron este delito contra la administración pública y que los involucrados incrementaron sus patrimonios injustificadamente.



En la sentencia se detalló que el ilícito se cometió al usar la figura de giro específico de negocio y además se firmaron contratos complementarios que encarecieron obras para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.



Otros funcionarios y empresarios involucrados en escándalos de corrupción en el gobierno anterior también han presentado recursos para cumplir el resto de sus penas fuera de prisión.



Alecksey Mosquera, exministro de Energía, ya salió de la cárcel. Ricardo Rivera, tío del expresidente Jorge Glas, también está a la espera de que en una audiencia se resuelva si se le concede o no la prelibertad.