Cientos de ex altos funcionarios del Gobierno de George Bush apoyarán a Joe Biden en elecciones

Cientos de altos cargos que trabajaron para el expresidente republicano se disponen a apoyar al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijeron varias personas involucradas en una de las iniciativas republicanas que se oponen a la reelección de Donald Trump.

Estos antiguos representantes, entre los que se encuentran secretarios de gabinete y otros altos cargos del gobierno de Bush, que fue el cuadragésimo tercer presidente estadounidense, han formado un comité de acción política (PAC, por sus siglas inglesas), llamado '43 Alumni for Biden' (43 exalumnos por Biden)-, para apoyar al exvicepresidente en su carrera a la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre de 2020, dijeron a Reuters tres organizadores del grupo.



El 'Super PAC' se lanzará el miércoles con una página web y otra de Facebook, dijeron, y está prevista la publicación de "videos testimoniales" que elogian a Biden por parte de republicanos de alto perfil, además de diversas iniciativas en los estados más disputados.



El grupo es la última de una serie de organizaciones republicanas que se oponen a la reelección de Trump, otra señal de que el presidente ha contrariado a algunos miembros de su propio partido, sobre todo por su reciente respuesta a la pandemia del coronavirus y las protestas nacionales por la injusticia racial y la brutalidad policial contra los afroamericanos.



"Sabemos lo que es normal y lo que es anormal, y lo que estamos viendo es sumamente anormal. El presidente es un peligro", dijo Jennifer Millikin, uno de los 43 miembros de esta organización, que trabajó en la campaña de reelección de Bush hijo en 2004 y más tarde en la Administración de Servicios Generales.



Los otros dos miembros que hablaron con Reuters son Karen Kirksey y Kristopher Purcell. Purcell trabajó como responsable de comunicación en la Casa Blanca bajo el mandato de Bush. Kirksey estuvo en la campaña de Bush del año 2000, y más tarde en los Departamentos de Agricultura y Trabajo.



Millikin dijo que el grupo aún no estaba listo para nombrar a todos sus miembros. De momento, deben proporcionar a la Comisión Electoral Federal una lista de contribuyentes iniciales para octubre.



La oficina de Bush ha sido informada sobre esta organización, pero el expresidente no está involucrado y no ha indicado si aprueba sus objetivos.



Freddy Ford, un portavoz de Bush, dijo que el expresidente estaba retirado "y no se va a aventurar en estas elecciones".



Bush, que sigue siendo admirado por muchos republicanos moderados, se ganó muchos elogios al señalar que la muerte el 25 de mayo en Minneapolis de George Floyd bajo custodia policial reflejaba un "fracaso estremecedor", e instó a que se escuchara a los manifestantes.



Anteriormente, Bush había publicado un video en el que pedía a los estadounidenses que se unieran para hacer frente a la pandemia.



"El país por encima del partido"



A pesar de las diferencias políticas con Biden, "cientos" de antiguos responsables de la administración Bush creen que el demócrata tiene la integridad necesaria para afrontar los desafíos de Estados Unidos, según dijo el grupo de los '43 Alumni'.



"Este noviembre, estamos eligiendo el país por encima del partido", dijo Purcell. "Creemos que una administración Biden se adherirá al estado de derecho... y restaurará la dignidad e integridad de la Casa Blanca".



"Realmente hemos tenido un apoyo abrumador en nuestros esfuerzos", dijo Kirksey.



Como 'Super PAC', los miembros del grupo tienen prohibido por ley trabajar o comunicarse con la campaña de Biden, pero pueden recaudar cantidades ilimitadas de dinero y publicar anuncios o realizar eventos para apoyar al candidato.



La campaña de Biden rehusó hacer comentarios.



Erin Perrine, una portavoz de la campaña de Trump, dijo de '43 Alumni': "Nos volvemos a meter en un barrizal, tratando de derribar al legítimamente elegido presidente de los Estados Unidos".



Decenas de exaltos cargos republicanos de seguridad nacional están dispuestos a apoyar a Biden, afirmando que Trump es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, según dijeron a Reuters las personas involucradas en el proyecto.



Trump también ha recibido duras críticas de líderes militares retirados por sus aparentes intentos de involucrar a las fuerzas armadas en su empeño por sofocar las protestas contra el racismo.



Entre otros grupos republicanos que se oponen a su reelección, destaca el Proyecto Lincoln, cofundado por George Conway, esposo de la consejera de Trump, Kellyanne Conway.



Trump ha expresado su desprecio por las figuras republicanas y conservadoras que se le oponen, diciendo en Twitter que son "escoria humana".