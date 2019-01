Exfuncionaria de Casa Legislativa en Tungurahua presenta otra versión en caso Ana Galarza

LEA TAMBIÉN

A dos días de que termine el plazo para que la Comisión Multipartidista que investiga a Ana Galarza, asambleísta de Creo, presente un informe en el Parlamento, este miércoles 23 de enero apareció una nueva versión.

Se trata de Selena Andagana, quien aseguró que trabajó como asistente y secretaria entre el 1 junio de 2017 y el 19 diciembre de 2018 en la Casa Legislativa de Tungurahua.



La exfuncionaria dijo que, si bien no pudo presentar su testimonio ante la Comisión, entregará una declaración juramentada al asambleísta correísta Ronny Aleaga, quien impulsa el proceso disciplinario contra Galarza por supuestamente gestionar nombramientos de cargos públicos, entre otros.



Andagana puso en duda las explicaciones que dio el lunes en esta instancia, Carmen Alvarado, asesora de Galarza, en el sentido de que sus funciones consisten en gestionar temas legislativos para la asambleísta “en territorio”, esto es, en Tungurahua, por lo que pocas veces acude a la sede de la Asamblea, en Quito.



Andagana señaló que Alvarado se presentó solamente en dos ocasiones a la Casa Legislativa, en Ambato, y en calidad de esposa de Omar Mayorga, otro asesor de Galarza.



“No se ha realizado ninguna actividad en conjunto con la señora en territorio a favor de la asambleísta. No ha trabajado en la Casa Legislativa”, declaró a la prensa.



Galarza, quien acudió ayer a la Comisión Multipartidista para presentar sus descargos, refutó lo dicho por Andagama y remarcó que se pretende dañar la honra suya y la del equipo que forma parte de su despacho.



“¿Ella cómo sabe si cumple o no sus tareas ? ¿Acaso ella sabe qué casos estamos investigando? Vamos a reunirnos con la gente que nos presenta denuncias ahí donde estamos rodeados de informantes de los que justamente están siendo investigados”, adujo hoy la legisladora.



Una Comisión Multipartidista investiga a Galarza por denuncias presentadas por Lenin Rodríguez, uno de sus excolaboradores, y por el legislador correísta Ronny Aleaga, quienes la acusan de uso doloso de documento falso, enriquecimiento ilícito y de tramitar cargos.