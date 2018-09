Exesposa de Ricardo Rivera comparecerá ante la Fiscalía y pedirá medidas de protección

LEA TAMBIÉN

La exesposa de Ricardo Rivera, Amparo Gómez, habría sido testigo de transacciones económicas, negocios inusuales y testaferros de su expareja durante el tiempo que estuvo con él.

Dicha documentación acumulada será entregada a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones en el delito de lavado de activos, así lo anunció el abogado de Gómez, Daniel Frías.



El jurista sostuvo que su defendida tiene nombre de empresas y de testaferros. Según el jurista, algunas transacciones se hacían a terceras compañías que después regresaban el dinero a Rivera. Los montos, aseguró, aún no han sido contabilizados.



El silencio de Gómez ante los negocios que conocía se debía supuestamente a amenazas por parte de Rivera y de agentes de Inteligencia, indicó Frías. “Mi clienta fue amedrentada, de que no hable, ella tiene daños psicológicos”, comentó.



Frías sostuvo que con la información que entregue Gómez a la Fiscalía, harán los trámites para que sea reubicada en el programa de protección a testigos. Puntualizó “que ahora existen las garantías debidas y no hay injerencia política en la justicia”.

Por su parte, el abogado defensor de Rivera, Aníbal Quinde, manifestó que si escuchó las querellas de Gómez, sin embargo, estas “no serían relevantes”. Añadió que cuando vea a su cliente que también es tío del exvicepresidente Jorge Glas, le consultará si amerita enviar algún comunicado al respecto.