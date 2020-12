Exempleados piden revertir suspensión de retiro por invalidez

Carmen Coello laboró durante 25 años en la Unidad de Quemados del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), del IESS. Su trabajo: cuidar y trasladar a pacientes mutilados. Un día no aguantó el peso de una persona y se cayó. “En 2015 me lastimé la espalda y empecé con el trámite de jubilación por invalidez”, cuenta la auxiliar de enfermería.

Un total de 24 537 jubilaciones por invalidez se han otorgado entre 2013 y 2020. De ellas, 640 fueron de exservidores del Seguro Social. Eso representó USD 46,6 millones.



Eso afirmó Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo, en rueda de prensa, el 7 de septiembre. Y anunció el inicio de una investigación, en el marco del escándalo por la entrega de carnés de discapacidad a quienes no les correspondían.



“Haremos acciones administrativas para recuperar los valores entregados, de forma presuntamente fraudulenta”.



Wated dijo que al revisar los procesos de jubilación por invalidez de 640 exfuncionarios vieron que 265 no procedían. “El posible perjuicio sería USD 20,2 millones. Revisamos a detalle 53 casos y el 96% no son pertinentes. Se pagó USD 4,2 de forma irregular”.



Se considera incapacidad o invalidez al impedimento para realizar actividades profesionales u ocupacionales, producto de enfermedad. Puede ser transitorio o definitivo. Eso dice el Reglamento Jubilación por Invalidez y del Subsidio por Incapacidad, de agosto del 2017 (Resolución 553).



En el documento se detalla el procedimiento para revisar el cumplimiento de los criterios para otorgar la prestación. Se conformó un Comité Nacional Valuador que debía verificar jubilaciones de febrero del 2006 a diciembre del 2016.



En medio del escándalo de los carnés de discapacidad, extendidos por la Cartera de Salud, el IESS hizo su investigación. Y en septiembre suspendió los beneficios a más de 200 extrabajadores. Entre ellos a 20 trabajadores, que se retiraron de 2013 a 2016 y que recibían de USD 800 a 1 500 al mes.



Carmen, la exauxiliar de enfermería del HCAM, recibió esta notificación en septiembre. Ella -afirma- cumplió con todos los requisitos. Pasó por exámenes médicos y un grupo de cinco galenos evaluó su condición. Dos años después, en el 2017, se jubiló del hospital.



“Lo más grave de la suspensión es que el afiliado no accede a la atención sanitaria; ni a su pensión mensual. Es inhumano, son personas de edad y enfermas”, explica el abogado Pablo Proaño. Defiende a los 20 extrabajadores. “El IESS no cumplió con el debido proceso, no se les hizo una nueva evaluación médica”.



Por ello interpusieron acciones legales. “Los jueces dieron la razón a 11 personas”.



Iván Cueva, exfuncionario de la matriz del IESS, está en ese grupo, al igual que Carmen. En este mes debiera recibir nuevamente los beneficios. Él hizo la diligencia en agosto del 2015, por una radiculopatía, lesión de los nervios que atraviesan la columna vertebral.



“Los médicos del Seguro me calificaron con 60% de incapacidad y el trámite avanzó. No se pueden afectar derechos”.



María, nombre protegido, no tuvo la misma suerte. Su caso, al igual que el de otras ocho personas, fue rechazado en el tribunal, por lo que seguirán sin recibir sus prestaciones. Fue terapeuta del HCAM. En el 2011 sufrió una lesión en la mano. “Aprobaron la jubilación en febrero del 2014. Cumplí con todo y trabajé en áreas administrativas del 2011 al 2014”.



Para la especialista en seguridad social, Patricia Borja, el IESS puede dejar sin efecto las prestaciones, si halla irregularidades. De comprobarlo, deberán devolver los montos. Pero “se debió seguir un proceso de verificación, de otro modo sí hay una violación”.



Este Diario envió un pedido de información al IESS, el 24 de noviembre. Hasta el cierre de la edición, no respondieron.



En contexto



El 7 de septiembre, en medio del escándalo por la emisión de carnés de discapacidad, el Presidente del Directorio del IESS anunció que se había perjudicado a la institución con jubilaciones por invalidez. Extrabajadores piden revisar caso por caso.