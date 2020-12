¿En qué casos las personas pueden circular en Quito y otras ciudades de Ecuador, pese a las restricciones emitidas por el COE Nacional?

Desde el pasado lunes 21 de diciembre de 2020 rige un nuevo estado de excepción en Ecuador, de cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en el contexto de la pandemia de covid-19.

Así, se decretaron nuevas restricciones de movilidad a escala nacional. En el caso de Quito, la ciudad continuará bajo el esquema 'Hoy Circula' del Municipio capitalino, "tanto en sus excepcionalidades como en la vigencia de sus salvoconductos", según informó la entidad.



Para el resto del país, se aplican las restricciones detalladas en la resolución del 21 de diciembre del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.



Con este esquema, el miércoles 23 de diciembre están habilitados para movilizarse los vehículos cuyas placas terminan en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9). El jueves 24 de diciembre del 2020 podrán circular los vehículos con placas pares (2, 4, 6, 8 y 0) y el viernes 25, será nuevamente turno para las placas impares.



Entonces, quienes están exentos de dichas restricciones dependen, en el caso de Quito, de las excepciones listadas en el plan 'Hoy Circula', mientras que para el resto del país, a las enumeradas en las resoluciones del COE Nacional.



¿Cuáles son las excepciones en Quito?



El 5 de octubre del 2020, la Alcaldía de Quito emitió la Resolución SM-2020-72 con el Plan Hoy Circula en el que se establecen 22 excepciones para la restricción. Más adelante, el 30 de octubre, se realizó una reforma a la normativa (resolución N° SM-2020-120) que incluye cambios para el "transporte comercial".



Personas con Discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas



-Las personas con discapacidad deben presentar su carné de la Conadis o del Ministerio de Salud Pública.



-Adultos mayores presentarán su cédula.



-Personas con enfermedades catastróficas o raras tendrán que contar con un certificado médico o del centro donde realicen su tratamiento.



Autoridades gubernamentales

​

-Presidente y Vicepresidente de la República.



-Prefecto y Prefecta.



-Alcaldes y concejales de todo el territorio nacional.



-Ministros, ministras y secretarios de Estado.



-Miembros de cuerpo diplomático, consular; organismos internacionales, incluyendo personal local contratado (presentarán credencial institucional).



-Autoridades de GAD parroquiales.



Servidores de la Salud Pública y Privada



-Licenciados en laboratorio y tecnólogos en laboratorio clínico y flebotomistas.



-Personal de apoyo y cuidadores de adultos mayores siempre y cuando sea personal de salud.



-Veterinarios.



-Todo personal que pertenezca al sector de salud, en todas sus ramas y dependencias. Los especialistas podrán acreditar también su calidad, con la sola presentación de la cédula en la cual se puntualice dicha profesión.



Funcionarios de Seguridad



-Miembros activos de la Policía Nacional.



-Miembros activos de las Fuerzas Armadas, agentes civiles de Tránsito y agentes de Control Metropolitano. Agentes de control penitenciario.



-Personal de actividad de control del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.



-Personal del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.



-Sistema Integrado Seguridad ECU911 y Cuerpo de Bomberos.



-Funcionarios de los entes de Control Municipal, así como de Gobierno Central.



Personal de Vigilancia y Seguridad Privada

​

-Funcionarios operativos de compañías de seguridad privada o guardianía que cuenten con el permiso de operación emitido por la entidad pertinente.



- Funcionarios públicos y personal privado que realicen actividades técnico operativas de sectores estratégicos.



-Electricidad, gua potable y/o saneamiento.



-Biodesechos, desechos infecciosos hospitalarios, recolección de basura.



-Minería.



-Servicio postal y aviación.



-Mantenimiento vial.



-Telecomunicaciones.



-Tecnología de la Información.



-Agricultura, agropecuario, pesquero y acuícola.



-Agencias de regulación y control.



Servidores de la Función Judicial, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado



-Jueces y juezas jurisdiccionales y constitucionales.



-Secretarios y secretarias.



-Fiscales.



-Secretarios y secretarias de fiscales.



-Defensores y defensoras públicos.



-Notarios y notarias.



-Árbitros.



-Vocales del Consejo de la Judicatura.



-Personal operativo de control de la Contraloría General del Estado



-Funcionarios Judiciales y vehículos institucionales.



- Servicios de courier.



-Trabajadores, conductores y personal con relación de dependencia.



Profesionales​



-Abogados y abogadas.



-Periodistas de medios de comunicación social de radio, televisión, escritos y digitales.



Servicio de delivery​



-Personal que labora en empresas de delivery.



-Repartidores que acrediten ser parte de un servicio de delivery mediante aplicaciones activas de dichas plataformas al momento del control respectivo.



Ministerio de Inclusión económica y Social (MIES, Ayuda Humanitaria y Ministerio de Educación



-Servidores, trabajadores, voluntarios (acreditados por el MIES) y conductores del MIES a cargo de brindar servicio en Centros de Atención Residencial; (exclusivamente para la realización de actividades directamente relacionadas con ayuda humanitaria).



-Funcionarios, servidores del MIES, encargados de entrega de ayuda humanitaria, tales como: víveres, insumos de limpieza, desinfección, productos de protección personal y mobiliario donado para atender a la población que forma parte de grupos de atención prioritaria.



-Funcionarios y servidores del Ministerio de Educación encargados de la distribución de alimentación escolar y de asistencia a estudiantes en su hogar que cuente con la respectiva certificación de la institución educativa a la que pertenecen.



Servidores del Consejo Nacional Electoral Tribunal Contencioso Electoral



-Vocales del Consejo Nacional Electoral.



-Jueces del Tribunal Contencioso Electoral.



-Funcionarios o servidores que pertenezcan al Consejo Nacional Electoral.



Servidores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos



-Funcionarios operativos que se encuentren ejecutando procesos de censo demográfico, (acreditarán con el respectivo certificado emitido por el INEC).



Vehículos:

Emergencia, Seguridad pública, privada y Asistencia Social



-Vehículos institucionales de Policía Nacional.



-Vehículos institucionales de Fuerzas Armadas.



-Vehículos operativos de Salud, destinados a la atención de la emergencia.



-Vehículos institucionales destinados a control penitenciario.



-Vehículos institucionales del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.



-Vehículos institucionales del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.



-Cuerpo de Bomberos -COE Nacional, Provincial, Cantonal o Metropolitano.



Transporte público



-Convencional.



-Cantonal.



-Urbano.



-Combinado Rural del sistema MetroBus-Q que cuente con los documentos habilitantes.



-Intraprovincial.



-Interprovincial.



-Personal que labora en la institución que presta dicho servicio, deberán presentar su credencial institucional.



Transporte comercial



-Taxis.​



-Servicio de transporte escolar e institucional.



​-Carga liviana.​



-Carga pesada(en los horarios permitidos).



-Mixto.​



-Turismo, que contemplen registro Municipal y Permiso de Operación.



-Transporte internacional de pasajeros y mercancías.​-



-Por cuenta propia. Si se dedica al transporte comercial y no pertenece a las excepciones anteriores, debe acreditar su relación comercial a través de la presentación del certificado de RUC, en el que, refleje dicha relación comercial.



Renta



-Unidades que sean de propiedad de las compañías de renta de vehículos debidamente autorizadas por la ANT (deberán presentar la autorización de funcionamiento).



Servicios



-Privados para la provisión de servicios básicos, salud y seguridad; que pertenecen a sectores estratégicos.



-Transporte de muestras de laboratorio.



-Toma de muestra en casa.



-Donación de trasplante de órganos, tejidos y células.



-Servicios exequiales y personal que labora en los mismos.



-Personal que labora en las instituciones financieras y transporte de valores.



-Transporte de hidrocarburos (gas, gas natural, combustibles y petróleo) distribución GLP.



Personas con Discapacidad

​

-Vehículos con placa para personas con discapacidad.



Vehículos



-Eléctricos



¿Cuáles son las excepciones para el resto del país?



El COE Nacional emitió el listado de los casos en los que no se aplicará la prohibición:



- Servicios de salud de la red pública integral y de la red privada complementaria.



- Seguridad pública, privada, servicios de emergencias y agencias de control.



- Sectores estratégicos.



- Servicios de emergencia vial.



- Sector exportador y toda su cadena logística.



- Prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros.



- Provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización.



- Provisión de medicinas, insumos médicos y sanitarios incluidos su transporte y comercialización.



- Industrias y comercios relacionados al cuidado y crianza de animales.



- Trabajadores de los medios de comunicación.



- Sector financiero.



- Servicio consular acreditado en el país.



- Personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada.



- Actividades relacionadas al sector financiero bancario.



- Funcionarios del Consejo Nacional Electoral.



En caso de que las personas de esos sectores y servicios requieran movilizarse deberán contar con documentos habilitantes como credenciales, guías de remisión, RUC, RISE, señala el COE Nacional en la resolución.



¿Los salvoconductos están vigentes en el estado de excepción?



El Presidente del COE nacional, Juan Zapata, aclaró que los salvoconductos entregados por los gobiernos locales sí podrán usarse en estos días, pero que en la reunión de este 21 de diciembre se decidió dar un seguimiento a la entrega y uso de estos documentos.



Asimismo, recordó que para los sectores que trabajan en la primera línea, estratégicos, de emergencia, salud y otros no es necesario contar con estos permisos para circular.