COE de Santo Domingo pide al Gobierno Nacional que se declare un nuevo estado de excepción ante el aumento de casos de covid-19

Las autoridades del cantón Santo Domingo solicitarán al Gobierno Nacional que se declare un nuevo estado de excepción, para que puedan aplicarse medidas como la restricción a la movilidad. También plantearon la posibilidad de volver al semáforo rojo.

Ambas decisiones se tomaron ante el incremento de contagios de covid-19 y la saturación en las camas de los hospitales de la provincia, la tarde de este miércoles 17 de marzo del 2021, durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial.



En total se emitieron diez disposiciones para controlar el aumento de contagios. La provincia registró, hasta este miércoles, 8 570 casos, 495 muertes confirmadas por el virus y 124 por sospecha.



En la cita se debatió el marco jurídico que debe revisarse para hacer cambios en el contexto de la emergencia sanitaria. Al encuentro asistieron el gobernador, Adrián Granizo, y la prefecta, Johana Núñez,



En ese sentido, los integrantes del COE reconocieron que no podían tomar una decisión en cuanto al ajuste sobre el actual semáforo amarillo, que lleva en vigencia 10 meses (desde el 25 de mayo de 2020).



El asesor jurídico independiente, Stalin Naranjo, reaccionó durante la transmisión de la reunión del COE. "No se puede volver a semáforo rojo, únicamente cabe mediante decreto Presidencial de Estado de Excepción y la Corte Constitucional ya no lo permite. Así que calma", escribió en sus redes sociales.



El alcalde, Wilson Erazo, señaló que espera que la respuesta del presidente de la República, Lenín Moreno, a quien dirigirán su pedido a través de un oficio. Agregó que en caso de no tener una respuesta positivia, buscará otras alternativas.

La idea del COE es que el semáforo rojo permita adoptar una restricción a la movilidad vehicular y peatonal. La propuesta fue planteada para que entre en vigencia entre las 00:00 y 04:00, durante al menos 30 días.



La directora de Salud, Katya Tinizaray, votó a favor de la moción. Pero como condición pidió que la restricción empiece a las 18:00.



Entre las disposiciones que se aplicarán a nivel cantonal se incluyó la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todos los espacios públicos. Además, los centros de tolerancia, bares y karaokes no podrán funcionar.



El documento que especifica la vigencia de las medidas de carácter local se emitirá en las siguientes horas, con la fecha en la que entrarán en vigencia estos cambios.