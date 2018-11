La ex cárcel de varones de Cuenca es ahora el parque de La Libertad

LEA TAMBIÉN

Una afluencia interesante de público se registró en el primer día de actividades en el parque La Libertad, construida en la ex cárcel de varones de Cuenca. Este sábado 10 de noviembre del 2018, familias completas acudieron al lugar para conocer sus atractivos.

El parque está ubicado en la calle Nicanor Merchán y avenida Héroes de Verdeloma, cerca del Centro Histórico. La construcción se ejecutó en un área de 1,5 hectáreas, con una inversión de USD 6 752 091, según datos proporcionados por el Municipio de Cuenca.



Tiene un mirador panorámico de 42 metros de altura, un mirador horizontal de 1 949 m2, cámaras de video vigilancia con conectividad al 911, áreas verdes a desnivel, juegos infantiles, camineras, estacionamiento, locales comerciales y otros espacios.



José Peralta llegó, este sábado 10 de noviembre, en silla de ruedas hasta el mirador panorámico y lo hizo tras subir ocho plantas en ascensor. Otros, en cambio, subieron a pie 165 gradas, con 15 zonas de descanso.



Peralta estuvo acompañado de su nieto José Albarracín y de su sobrina Jésica Ortiz. No ocultó su emoción de observar la ciudad en 360 grados e incluso de ver su vivienda que queda a una cuadra del lugar. “Lo más destacado es la accesibilidad que tenemos quienes usamos silla de ruedas”.



Él recordó que, cuando allí funcionaba la cárcel de varones ingresó por algunas ocasiones para comprar artesanías que hacían los privados de la libertad. “Entraba con miedo, con zozobra por no saber cuál sería la reacción de los presos, ahora se respira paz y libertad en este lugar”.



Según Leonardo Carrión, administrador del parque La Libertad, el horario de atención será todos los días de 10:00 a 22:00, incluido cafeterías, heladerías y restaurantes. En los diferentes sectores están distribuidos guardias de seguridad. Para los próximos días se tiene previsto la exposición de pinturas de arte.



Wilson León fue otro los visitantes y llegó con su hija de siete años. Él mostró ciertos reparos al parque, porque a su criterio faltan una cancha de uso múltiple y más juegos infantiles. “El espacio no está bien utilizado”, se lamentó.