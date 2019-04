Tres excandidatos al Cpccs presentan denuncia contra proceso electoral en la Fiscalía General del Estado

LEA TAMBIÉN

Los ex candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Hernán Ulloa, Fausto Lupera y Hugo Ludeña presentaron una denuncia por fraude electoral y delincuencia organizada en contra del proceso electoral del 24 de marzo pasado, en la Fiscalía General del Estado.

Pasadas las 08:00 de hoy, jueves 4 de abril del 2019, los excandidatos ingresaron a la Fiscalía para reunirse con la fiscal encargada, Ruth Palacios, según comentó Ulloa.



¿Cuál es la motivación de la denuncia? Ulloa señaló que han sido testigos de un proceso irregular para la elección de los siete consejeros del Cpccs.



Toman como base las declaraciones de José Cabrera, consejero del CNE, respecto a supuestas irregularidades detectadas dentro del proceso. "Se refirió a los apagones electorales que han sido un problema que se ha venido arrastrando en varios procesos electorales que hacían que para ciertos candidatos bajen los votos y para otros suban", señaló Ulloa.

Hernán Ulloa, excandidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, habla sobre la motivación para presentar una denuncia en contra del proceso electoral del pasado 24 de marzo del 2019.



Vía: @darpaez87 pic.twitter.com/t8DYvy7foV — El Comercio (@elcomerciocom) 4 de abril de 2019



El excandidato también mencionó que Cabrera habló sobre conocer los posibles responsables y que, sin embargo, desde esas declaraciones, el CNE no ha tomado ninguna acción.



Ulloa dijo que piden esta investigación para que se aclaren las dudas y que haya transparencia en el proceso. "Pedimos una investigación eficaz y profesional para develar si existen o no infracciones penales".



Fausto Lupera señaló que no presentan esta denuncia ante el CNE o el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) porque esas entidades "han cerrado sus puertas".



A su salida, los ahora denunciantes, señalaron que se iniciará una indagación previa sobre la denuncia.



Ulloa explicó que es una denuncia en la cual la Fiscalía debe definir a los posibles autores que se investigarán.



"Desconocemos quienes son los autores, si son funcionarios públicos o particulares. Es la Fiscalía, después de las investigaciones, cuáles son las posibles infracciones y también los responsables", dijo Ulloa.