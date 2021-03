Excandidatos presidenciales empiezan a definir apoyos para el balotaje

Catorce candidatos presidenciales, que quedaron fuera del balotaje, captaron juntos el 47,54% de la votación popular en los comicios del pasado 7 de febrero del 2021. Por ello, un eventual apoyo de ellos se vuelve de interés para los dos postulantes finalistas a Carondelet.

Los primeros en definir posiciones son César Montúfar (Concertación) y Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica).



Montúfar, que participó en los comicios con la alianza Honestidad, dijo en un video publicado en Twitter que apoyará al candidato "que luche en contra de la delincuencia organizada del correísmo".



"Voy a votar por Lasso más allá de las diferencias políticas y personales que mantenemos, vamos a hacer campaña y voy a hacer campaña en contra de (Andrés) Arauz, candidato de Correa".



Sin embargo, advirtió que ello no significa que "esté guiñando el ojo" al postulante de la coalición Creo-PSC. "No tendré ningún diálogo con esa tienda política, ni con su candidato a la Presidencia y no seré parte de su Gobierno", aclaró Montúfar, quien alcanzó 57 620 votos (0,62%).



De su parte, Gutiérrez dijo que ante el pedido de las bases de la lista 3 se tomó la decisión de "apoyar la candidatura a la Presidencia de la República del señor Guillermo Lasso".



Argumentó que hay propuestas que coinciden. Entre otras, bajar las tasas de interés para dar créditos baratos, la eliminación del ISD para reactivar la inversión y el empleo y la lucha contra la corrupción.



Gutiérrez, quien dirigió Carondelet desde enero del 2003 hasta abril del 2005, logró 164 800 sufragios en la primera vuelta (1,78%).



En tanto, este Diario conoció que este 18 de marzo del 2021, el expresidenciable de la Izquierda Democrática (ID) tiene previsto anunciar a las 18:00 un posible respaldo a una de las dos candidaturas finalistas.