Exasesor legislativo Jean Carlos Benavides dijo que por pedido de Daniel Mendoza entregó dinero a Eliseo Azuero en su domicilio

Jean Carlos Benavides, quien fue asesor del exlegislador Daniel Mendoza, habló este martes 29 de septiembre del 2020 en la Corte Nacional de Justicia. Lo hizo dentro de la investigación por la fallida construcción del hospital de Pedernales-Manabí.

Se refirió a Mendoza y al exparlamentario Eliseo Azuero. A continuación, una parte de su versión entregada en el alto Tribunal y que fuera difundida por la Fiscalía:



“Por pedido de Daniel Mendoza entregué dinero a Eliseo Azuero en su domicilio, dentro de una maleta. Ese día, él estaba con René Tamayo y lo recibieron juntos. Con la ayuda de Miguel G. se hizo posible que se efectivizaran los cheques de Eliseo Azuero, que entendí era parte de una negociación por una ley que se tramitaba.



El 14 de mayo del 2020, día de mi detención, se nos incautaron USD 40 000 del cheque que cobramos en la agencia de BanEcuador, en Manta, y USD 2 000 que se autogestionaron para el movimiento político.



También se incautó dinero en mi casa, que se gestionó a través de cuotas políticas de mi exjefe, por medio de recaudaciones.



A él le dieron la dirección regional de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Manabí, que comprendía: El Carmen, Portoviejo y Manta. Entonces ese dinero fue recaudado a través de la emisión de licencias.



La ANT fue entregada a finales del año 2018 a Daniel Mendoza. Ellos nos reportaban USD 30 o USD 40 por trámite. Es decir, alrededor de USD 2 500 diarios.



Esa cuota política nos quitaron por no apoyar (…) en un juicio político.



Todo se encuentra en el blog de notas de mi teléfono y además en una libreta que se me decomisó el día de mi detención.



Debo precisar que teníamos otras cuotas políticas que no nos generaban recursos económicos, como la Secretaría de la Reconstrucción, la Gobernación de Manabí y Senplades (Manabí), como parte del reparto político por parte del Gobierno”.