¿Cuándo se tomará el examen de acceso a las universidades públicas?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Estamos pensando en tomar el Examen de Acceso a las instituciones de educación superior públicas a finales de agosto, para estar listos en el período de asignación de cupos para el siguiente ciclo académico preponderamente para los jóvenes de la Sierra. Tenemos dos opciones, hacerlo en línea o presencial; el primero tiene desafíos como temas de conectividad, que atenderemos en su momento", señaló Agustín Albán, titular de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt).

Su mensaje fue difundido la mañana de este sábado 11 de julio del 2020.



EL COMERCIO conoció que la Senescyt y el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) definieron los ítems que se tomarán con el apoyo de expertos de 16 universidades. Este examen reemplazará al Ser Bachiller, que se tomó hasta febrero de este año. En el 2019 este segundo examen del año se hizo ya en junio, pero debido a la pandemia hay un retraso en las fechas. A diferencia del Ser Bachiller este nuevo examen solo deberá rendirlo quienes deseen cupos para institutos y universidades públicas. Los chicos que cursaron el último año en el ciclo 2019-2020 no lo necesitan como nota de grado, en su lugar hicieron un proyecto.



“El objetivo es que sea más corto y acotado”, respondió la Senescyt, a este Diario, a través de un e-mail. Ya hay un calendario para que los interesados se inscriban. Quienes se gradúan de bachilleres en el ciclo 2019-2020, que finalizó en Sierra y Amazonía, y el resto de postulantes deberán registrarse entre el 26 de julio y el 2 de agosto próximo.



Mientras que entre el lunes 13 y el miércoles 15 de este mes deberán habilitar sus cuentas las personas que hayan participado de procesos anteriores de este tipo, que obtuvieron cupo y no lo utilizaron por razones justificadas.



Para hacerlo tienen que ingresar a la web http://admision.senescyt.gob.ec



Según la Senescyt, cuatro universidades son parte del proceso de validación de las preguntas. Se trata de la Politécnica Nacional, a cargo del los ítems de matemáticas, física y química; la PUCE, de lenguaje; la Central, de ciencias sociales; y con la U. de las Fuerzas Armadas se trabajará el área de biología.



Los campos que se evaluarán son los mismos que en el examen anterior: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales. Pronto publicarán temario.



Senescyt aclaró que el Instituto Nacional de Evaluación (Ineval) está a la cabeza de la elaboración de los ítems, también de la validación, pilotaje y ajuste sicométrico.



Según Agustín Albán, "el examen estamos diseñando con las principales universidades, va orientado a medir no tanto conocimientos memorísticos sino habilidades que necesita un joven para acceder con éxito a la educación superior. Será un examen más equitativo".