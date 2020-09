10 cosas que debe saber sobre el Examen de Acceso a la Educación Superior

LEA TAMBIÉN

El nuevo Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES), que se tomará este jueves 17 y viernes 18 de septiembre del 2020, será por primera vez en línea. Lo rendirán 188 945 aspirantes a un cupo en universidades e institutos públicos.

De ellos 3 940 jóvenes sin acceso a conectividad o a dispositivos electrónicos resolverán el examen en una sede asignada por la Senescyt, con medidas de bioseguridad.



Este lunes 14 de septiembre del 2020, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) detalló a EL COMERCIO lo que los aspirantes deben conocer sobre la prueba, antes de rendirla.

La prueba detecta intentos de copia y filtración



El sistema del EAES está diseñado para detectar capturas de pantalla o grabaciones. No se podrán usar otros dispositivos para consultas ni para tomar fotos o videos.



El examen para cada persona se diseñará, de forma automática, minutos antes de la toma, por lo que previamente no se puede conocer ningún modelo de prueba. Las preguntas no se podrán divulgar; cada una tiene un código que permitirá identificar al responsable de una posible filtración.



No se puede usar el teclado ni cambiar de navegador



El teclado solo se deberá usar para el registro. Una vez que arranca el examen solo se deberá utilizar el mouse. El sistema del examen además detecta un cambio de navegador, por lo que los aspirantes no podrán realizar consultas mientras lo resuelven. Tampoco podrán cambiar de dispositivo, ya que las direcciones IP se encuentran registradas.

El uso de papel y lápiz sí estarán permitidos



Para realizar ejercicios y operaciones que les ayuden a conocer las respuestas del examen, los jóvenes podrán usar papel y lápiz, no es necesario que enciendan los micrófonos pero la cámara deberá estar siempre activa.



Términos y condiciones se firman digitalmente



Previo a la toma de la prueba, los chicos deberán leer y firmar los términos y condiciones de la misma, en donde se detallan todas las reglas. Si el sistema detecta una de las acciones detalladas, el examen se suspende de inmediato y se asignará una calificación de cero.



El examen tiene 80 preguntas, de cuatro áreas



El EAES tiene 80 preguntas divididas en cuatro campos de conocimiento: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y sociales. Del total de preguntas del examen, 32 corresponden al área de ciencias naturales, 18 a sociales, 17 a lengua y literatura y 13 a matemáticas. La calificación es sobre 1 000 puntos.

Dos horas para resolver la evaluación



La población en general tiene dos horas para resolver la prueba y las personas con discapacidad tendrán una hora adicional.



La calificación se conocerá cinco días después de la toma



Al finalizar la prueba, los aspirantes podrán guardar su detalle con el número de aciertos. Esto no corresponde a la calificación, ya que algunas preguntas tendrán mayor peso en la puntuación que otras, según su importancia y dificultad.



En los cincos días posteriores a la toma de la prueba los sustentantes conocerán su calificación, que representará el 60% del puntaje para ingresar a una universidad o instituto público y se sumará a la nota de grado.



Tres horarios durante dos días de prueba



Durante el jueves 17 y el viernes 18 de septiembre del 2020, la prueba en línea se realizará en tres horarios: 09:00 a 11:00, de 12:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00. Los chicos recibieron detalles del día y hora que les corresponde rendirla, en su correo electrónico.

Fechas de postulación a carreras no se conocen



Luego del examen, la Senescyt informará sobre la continuación del proceso de admisión, es decir, fechas de postulación, asignación de cupos, etc.



Nivelación antes de empezar el semestre



Quienes obtengan un cupo de universidades públicas, tras rendir el EAES, deberán cursar la nivelación, antes de empezar el primer semestre de la carrera. Las instituciones de educación superior esperan los listados de admitidos para arrancar con este proceso, que no siempre empieza al mismo tiempo que las clases para todos los estudiantes de los centros.