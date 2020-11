Exalumna relata que fue violada en el baño de un plantel de Quito

En una publicación, que se difundió en Instagram y que ha sido compartida por activistas a través de Facebook, una exalumna de un colegio particular de Quito cuenta que el 15 de diciembre del 2015, cuando tenía 13 años, fue violada en uno de los baños de la institución. Mientras eso ocurría, según su relato, los amigos del agresor hicieron un video, "a raíz de eso difundieron comentarios discriminatorios sobre mi cuerpo".

La joven asegura que el colegio solamente expulsó al chico durante tres meses, se queja por la impunidad; cuenta que ha enfrentado depresión y que intentó suicidarse. "Decido compartir mi testimonio porque este tipo empezó a seguirme en Instagram y eso me llenó de asco e ira".



El plantel particular ubicado en el norte de la capital, reaccionó compartiendo una publicación en su página de Facebook, que fue enviada a los padres de familia, ayer, miércoles 18 de noviembre del 2020. "Frente a la comunicación que circula en algunas redes sociales en las que se ha nombrado a nuestra institución educativa, lamentamos mucho el sentir de cualquier persona que se haya sentido perjudicada, legitimamos sus emociones, y nos solidarizamos frente al dolor que pueda sentir".



Además, escribieron: "Como institución educativa, hace cinco años en este caso, actuamos apegados a la ley, a nuestros reglamentos y código de convivencia, estableciendo también con rigor y firmeza las consecuencias y sanciones que correspondieron. Hemos actuado con firmeza y claridad cuando se ha detectado cualquier tipo de abuso o situación de violencia, activando los protocolos, procurando siempre la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes".



El plantel rechazó "los criterios y juicios emitidos sin fundamento puesto que, al contrario de constituir aporte alguno, solamente causan confusión y daño. Ratificamos nuestro trabajo honesto e incondicional regido por fuertes principios y valores, elementos indispensables para crecer y atravesar juntos los desafíos de esta época".



No solo las autoridades del establecimiento particular se pronunciaron, también sus estudiantes hicieron una publicación en Instagram. "Como alumnas de tercero de bachillerato y miembros de esta comunidad nos pronunciamos en solidaridad y sororidad con la víctima del caso de violación por parte del presunto agresor. Rechazamos el confuso pronunciamiento del colegio hacia la situación" y dejan sentado su apoyo a la víctima, a quien le creen, dicen.



En el comunicado, difundido en Instagram, las alumnas exigen a las autoridades del colegio: brindar información sobre las acciones tomadas por la institución al momento de la violación; dar a conocer los protocolos mencionados en el comunicado del colegio y cuáles fueron aplicados en este hecho; transparencia por parte de la institución en cuanto a la información dada; que la institución se involucre en el proceso de reparación a la víctima, una intervención más acertada y empática, para evitar que algo parecido vuelva a ocurrir; planes, protocolos y campañas para asegurar la seguridad y protección hacia las niñas que forman parte de la comunidad educativa, en las cuales estamos involucrados todos y todas; no justificar la invisibilización con los principios de confidencialidad.



EL COMERCIO se comunicó con el número celular registrado de la institución, para pedir información; indicaron que se trasladará el pedido a las autoridades. También se solicitó una reacción a la Subsecretaría de Educación de la zona 9.