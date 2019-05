Exalcaldesa de Lima admite aportes de empresas, ante inminente detención

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán admitió este sábado 11 de mayo del 2019 que recibió aportes de empresas privadas para la campaña contra su revocatoria en 2013, en referencia a los USD 10 millones atribuidos a las brasileñas Odebrecht y OAS por la fiscalía en su petición para imponerle 36 meses de detención preventiva.

A través de su cuenta en Twitter, Villarán dijo: "siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria" y agregó que tomaron la decisión su exgerente municipal José Miguel Castro y ella "de procurar y aceptar los fondos de campaña".



"Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña", expresó Villarán, que fue burgomaestre de Lima entre 2011 y 2014.



Sin embargo, insistió en que "no hemos recibido coimas, no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado".



"Pido perdón a todas las personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima", afirmó.

HOY QUIERO DECIRLES UNA VERDAD



1.- Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del NO a la Revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña. (1/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

El momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel. Por ello, se contrató a Luis Favre y su equipo. (2/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

2.- No se trató de mantener el poder de una persona elegida por el voto popular sino de darle gobernabilidad a Lima, proseguir con las reformas del transporte, las obras de Barrio Mío, de resolver definitivamente el tema de La Parada... (3/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

...y el pleno funcionamiento del Mercado Mayorista de Santa Anita; igualmente continuar la política cultural en Lima, las grandes obras que abren espacios públicos como la Costa Verde y los Parques Zonales, las peatonalizaciones entre otras. (4/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

Por esas razones artistas de gran trayectoria como intelectuales, organizaciones sociales, distritos, alcaldes se unieron de buena fe y gratuitamente a esta campaña ciudadana. Gracias nuevamente a todos ellos. (5/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

Enfrentar el SÍ a la Revocatoria significaba impedir que la mafia política se apoderara de la Municipalidad de Lima, entrando por la puerta la falsa, para beneficiarse con el suelo urbano, con las inversiones privadas y mantener la lucrativa informalidad en la ciudad. (6/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña. Reafirmo lo que he dicho siempre: Que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas... (7/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

...y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado. Pido perdón a todas las personas a quienes no pude decirles la verdad que estoy diciendo hoy y les agradezco su aporte invalorable a la ciudad de Lima. (8/8) — Susana Villarán (@SusanaVillaran) May 12, 2019

El jueves 9 de mayo, el fiscal Carlos Puma pidió 36 meses de prisión preventiva contra Villarán, investigada por presuntamente haber recibido USD 3 millones de Odebrecht para su campaña por el No durante el proceso de revocación presentado en su contra en 2013 y otros USD 7 millones de OAS.



Puma pidió cambiar la medida restrictiva de impedimento de salida y comparecencia que Villarán mantenía desde 2017 por los 36 meses de prisión preventiva, que serán evaluados el lunes por un juez.



La solicitud se hizo después de que en abril pasado el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata ratificó, al ser interrogado por fiscales peruanos como parte de un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada), que Odebrecht apoyó con USD 3 millones a la campaña por el "No" a la revocación.



Según el testimonio de Barata, el aporte de Odebrecht para apoyar la continuidad de Villarán en la alcaldía de Lima fue negociado y tramitado por el exgerente municipal José Miguel Castro.

​

El empresario brasileño agregó que la misma Villarán lo llamó por teléfono para agradecerle la aportación de la constructora a su causa.



Asimismo, OAS entregó USD 3 millones para la campaña de publicidad contra la revocatoria y otros USD 4 millones para la nueva postulación de Villarán en el 2014.



La exalcaldesa agregó que "el momento grave que vivía la ciudad hacía necesario que la campaña ciudadana que movilizó a miles de personas se fortaleciera con publicidad política de gran nivel" y que por ello, "se contrató a (el publicista argentino) Luis Favre y su equipo".



Por el caso Odebrecht, que ha admitido que entregó sobornos en doce países de Latinoamérica, en Perú están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).



También era investigado el expresidente Alan García, pero el 17 de abril pasado se suicidó cuando iba a ser detenido por los presuntos sobornos recibidos para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

En paralelo a los millonarios sobornos para adjudicarse grandes contratos en obras públicas, Odebrecht también afirma que financió las campañas electorales de los principales líderes políticos hasta en al menos dos oportunidades