Exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, sobreseída por supuesta asociación ilícita

La exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, fue sobreseída en el proceso que se le seguía por supuesta asociación ilícita, en relación a la supuesta organización de hechos violentos durante la protesta nacional de octubre de 2019.

El acto de sobreseimiento también alcanza a la ciudadana Erika Menéndez. La actuación judicial fue notificada este 15 de junio del 2020. La jueza Andrea Patiño argumenta que “por el momento no puede continuarse con la etapa del juicio ya que no existe acusación fiscal”.



De acuerdo con el documento, no hubo acusación fiscal, por cuanto se ha formulado dictamen abstentivo.



“El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal… En consecuencia, la suscrita juzgadora no comparte el criterio fiscal, y por lo tanto me aparto del dictamen emitido, sin embargo, como se explica en líneas anteriores siendo necesaria la acusación fiscal para la prosecución de un juicio, y al no existir aquel, ya que anticipadamente se emitió dictamen fiscal abstenido, dicto auto de sobreseimiento”.



Arce, de las filas del correísmo, reaccionó a través de su cuenta en Twitter. “¡He sido absuelta! Jamás olvidaré #octubre19 víctima de persecución del #PeorGobiernoDeLaHistoria solo por ser correísta. Mis lágrimas y de mi familia se quedarán por siempre en mi memoria”, tuiteó.



La exalcaldesa estuvo en prisión entre el 13 y 31 de octubre del 2019. Según el Gobierno, Arce estaba vinculada a los hechos violentos que se registraron en Durán, durante el 7 y el 10 de octubre. También se encuentran detenidos otras cuatro personas, entre ellos un excolaborador de ella.



La jueza de la Unidad Judicial penal del cantón Durán dispuso medidas alternativas, como la presentación cada lunes en la Fiscalía de Guayas y la prohibición de salida del país, mientras duraba la investigación.



Ahora, con el sobreseimiento, la jueza Patiño revocó todas las medidas que recaen sobre Arce y Menéndez.