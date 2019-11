México rechaza limitar libertad de expresión de Evo Morales tras reclamo de Bolivia

LEA TAMBIÉN

El gobierno mexicano dijo este jueves 14 de noviembre del 2019 que no se puede restringir la libertad de expresión de los asilados políticos, en respuesta a reclamos de la presidenta interina boliviana por la actividad política del expresidente Evo Morales desde que llegó a México.

En una nota informativa divulgada ante “señalamientos” de que los mensajes emitidos por Morales, desde que arribó el martes a México, son “violatorios del otorgamiento de asilo” bajo el tratado de Montevideo de 1939 -del que México no es parte-, la Cancillería expuso una serie de “consideraciones jurídicas”.



“El derecho de libertad de expresión está garantizado por el artículo 6 constitucional así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), ninguno de los cuales hace distinción entre ciudadanos y extranjeros, ni tampoco sobre la condición bajo la que se encuentran estos en el país”, indica el comunicado de México.



La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo este jueves 14 de noviembre que presentará un reclamo diplomático a México por la “ruptura del protocolo” del asilo político en la que, a su juicio, Morales está incurriendo.



“México tendría que exigirle a Evo Morales a que cumpla con los protocolos de asilo, y no estar incitando al país (...) desde donde está. Eso es verdaderamente vergonzoso”, afirmó Áñez.



Por su parte, Carlos Mesa, quien fue el principal rival de Morales en las polémicas elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia, también pidió que México “ no le permita declarar políticamente ” .



El gobierno mexicano sostuvo que sus leyes y la Convención sobre Asilo Territorial, de la que el país forma parte desde 1982, señalan que no se puede restringir la libertad de expresión de los asilados.



“Dicho derecho no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados”, subrayó la Cancillería.



La institución hizo hincapié en que la libertad de expresión de los asilados “ no debe estar sujeta a mayores limitaciones ” que las que tendría cualquier mexicano.



Desde su arribo a México, Morales ha ofrecido una conferencia y numerosas entrevistas con la prensa, dio un discurso durante un homenaje público y ha mantenido una intensa actividad en su cuenta de Twitter, criticando duramente a Áñez y comentando los sucesos en su país.