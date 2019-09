Evo Morales lidera encuestas pero perdería la segunda vuelta en presidenciales de Bolivia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente boliviano Evo Morales, que busca un cuarto mandato consecutivo, continúa liderando la preferencia del voto de las elecciones presidenciales con 34%, seguido del opositor Carlos Mesa con 27%, pero el mandatario perdería el balotaje, según un sondeo publicado este domingo por un diario local.

El respaldo a Morales disminuyó un punto porcentual (de 35% a 34%) respecto a los datos de julio pasado, mientras que el apoyo a Mesa se estancó en 27%, de acuerdo a la encuesta de la empresa Mercados y Muestras, publicada en Página Siete.



El porcentaje de indecisos continúa elevado (22%) , aunque muestra una disminución de un punto porcentual respecto a julio.



El tercero en discordia, el también opositor Oscar Ortiz, capitalizó el descontento por Morales obteniendo el 13%, dos puntos más que en julio. Los demás candidatos opositores están con 2% o menos.



La diferencia de siete puntos entre Morales y Mesa abre posibilidades a una segunda vuelta, pues según la ley electoral boliviana, el balotaje tendría lugar si el candidato ganador no alcanza el 50% más uno de los votos válidos o, si teniendo más del 40% de los votos válidos, obtiene una ventaja menor al 10% sobre su inmediato seguidor.

La encuesta establece que, ante una eventual segunda vuelta, el opositor Mesa se impondría con 45%, frente al 38% de Morales.



Las elecciones están programadas para el 20 de octubre y la eventual segunda vuelta tendría lugar el 15 de diciembre.



La encuesta, realizada entre el 17 y 21 de agosto, no recoge todavía el impacto de los incendios de la Chiquitania, en los que Morales fue cuestionado por su tardía reacción.



“Creo que (el incendio) va a tener un impacto (electoral). La ciudadanía está indignada con lo que ha ocurrido con los incendios en la Amazonía” , declaró el analista político Carlos Cordero a la AFP , tras asegurar que “ habrá una especie de voto castigo ” , contra Morales.



Por la emergencia de los incendios en la Chiquitania boliviana, las campañas electorales ingresaron en una momentánea pausa, pero no cabe duda que el tema será incorporado a la agenda electoral.



La oposición cuestiona la candidatura de Morales al considerar que no respeta el resultado del referendo de febrero de 2016 que rechazó su nueva postulación.



Sin embargo, el oficialismo logró en noviembre de 2017 que el Tribunal Constitucional declarase que volver a presentarse era un derecho humano de Morales.