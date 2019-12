Evo Morales pide que el papa Francisco supervise las elecciones de Bolivia

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Bolivia Evo Morales pidió este miércoles 18 de diciembre del 2019 en Buenos Aires que el papa Francisco "organice la misión electoral" que, junto a "organismos e instituciones" de Europa, supervise los comicios en Bolivia que anunció el Gobierno interino de Jeanine Áñez y para los que todavía no hay fecha.

"Es una iniciativa casi personal, consultando a Álvaro García (expresidente boliviano) y otros hermanos, que esta misión electoral de Europa, instituciones, organismos internacionales, ojalá pueda sumarse el hermano papa Francisco porque viene con sus delegados", afirmó en diálogo con El Destape.



Adelantó que será quien fuera representante permanente de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, quien "va a hacer una gestión para pedir" que Francisco "organice esta misión electoral".



"Le tengo mucho respeto, mucha admiración. Para mí el hermano papa Francisco sigue siendo el papa de los pobres", añadió.



Aunque no detalló qué instituciones formarían la misión de supervisión electoral, afirmó que éstas deben ser "notables", que hagan "cumplir todas las normas".



Morales fue nombrado jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), tarea que desempeñará desde Argentina, donde llegó el jueves pasado tras un mes asilado en México -luego de abandonar su país tras dejar el cargo de presidente forzado por los militares- y pidió ser acogido como refugiado.



Como posibles candidatos del partido para las elecciones mencionó a Luis Arce y Andrónico Rodríguez, y afirmó que el partido se encuentra "como en elecciones primarias", una fase de debate que no descarta que en algún momento se pueda trasladar a la capital argentina.



"Ahorita se está debatiendo por región, por sectores sociales, y va a haber un encuentro regional, a lo mejor en Bolivia a lo mejor trasladan a mis compañeros a Buenos Aires para debatir", manifestó.



Morales, que en varias ocasiones en las últimas semanas ha reiterado que no será candidato, se mostró optimista sobre la popularidad del MAS, que "acaba de decir una encuesta de la derecha", sigue siendo primero en intención de voto.

"Sin candidato a la presidencia seguimos siendo primeros, aunque hemos bajado. Siempre estamos en 40-42%, ahora estamos con 25% primeros, los demás están con menos del 20%, ganamos al segundo por más de 10% (diferencia necesaria para ganar las elecciones en primera vuelta, según la normativa boliviana)", concluyó.