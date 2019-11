Evo Morales denuncia que el 4 de noviembre sufrió un atentado fallido

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, exiliado en México, denunció que está “convencido” de que el 4 de noviembre sufrió un atentado fallido, cuando el helicóptero en el que viajaba sufrió un problema mecánico y realizó un aterrizaje de emergencia.

“Sorpresivamente, el helicóptero se cayó. Yo todavía estaba pensando que era por algún problema, pero ahora estoy convencido, convencido, de que eso fue un atentado”, dijo Morales, en una entrevista realizada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa para la cadena de televisión rusa RT y difundida el viernes.



Evo Morales acusó al comandante general de la Fuerza Aérea, el general Jorge Gonzalo Terceros Lara, de estar detrás de este intento de asesinato. “Terceros es el que ha hecho este atentado (...) Porque en los últimos días ya cambió totalmente este general”, recordó Morales.



El 4 de noviembre la Fuerza Aérea Boliviana informó de que el helicóptero que trasladaba al presidente boliviano aterrizó de emergencia por “una falla mecánica del motor de cola durante el despegue”.



Morales explicó aquel día que el incidente, ocurrido tras la inauguración de una carretera al sur de La Paz, sería “debidamente investigado”.

El exministro de Gobierno (Interior) Hugo Moldiz, afirmó en ese momento que se trataba de un “atentado criminal”.



“Yo he viajado tanto en helicóptero cada día...De los nueve departamentos que tiene Bolivia, mi récord son cinco departamentos (en un día). Desde las 5H00 de la mañana, hasta las 11:00, 12:00, a veces hasta la 1H00 de la mañana. Viajes en helicóptero, avión, helicóptero, avión. Con ventarrones, lluvias, a veces la nubosidad... pero aquí (sólo había) una pequeña llovizna. Me ha sorprendido”, dijo Morales en su entrevista con Correa.



El expresidente boliviano recordó que aquel día el líder de derechas Luis Fernando Camacho, uno de los artífices de su salida del gobierno, adelantó a sus adeptos el fin de la era Morales.



“Ese día, Camacho dijo: 'El día lunes van a ver cómo Evo se va a caer, vamos a mostrarlo en video'. Y en la noche, después de que salvamos la vida no mostró nada (...) Quería mostrar cómo se había caído el helicóptero de Evo y cómo Evo había muerto ” , dijo Morales.



Bolivia atraviesa una severa crisis desde las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales, en el poder desde 2006, aspiraba a ser reelegido. La oposición alegó fraude y las fuerzas armadas retiraron su respaldo al entonces jefe de Estado, que dimitió y abandonó el país. La violencia ha provocado hasta el momento 32 muertos.