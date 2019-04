Evo Morales recalca que la demanda marítima ante Chile es ‘irrenunciable’

LEA TAMBIÉN

El presidente de Bolivia, Evo Morales, subrayó este lunes, 29 de abril del 2019, el "irrenunciable propósito" de su país para "recuperar" un acceso soberano al Pacífico, en el Día de la Reivindicación Marítima boliviana ante Chile.

"En el Día de la Reivindicación Marítima, reafirmamos el irrenunciable propósito de los bolivianos de luchar para recuperar nuestra salida libre y soberana al Pacífico", manifestó el mandatario boliviano a través de Twitter.



Evo Morales señaló que "con la unidad del pueblo, la verdad y la historia de nuestro lado, pronto se hará justicia", en un mensaje en la red social que acompañó de la etiqueta "#MarParaBolivia".

En el Día de la Reivindicación Marítima, reafirmamos el irrenunciable propósito de los bolivianos de luchar para recuperar nuestra salida libre y soberana al Pacífico. Con la unidad del pueblo, la verdad y la historia de nuestro lado, pronto se hará justicia. #MarParaBolivia pic.twitter.com/QnQoqVqII4 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 29 de abril de 2019



El Gobierno de Morales instituyó el 29 de abril como una jornada para concienciar a los bolivianos sobre la demanda marítima ante Chile, recogida en la Constitución de Bolivia promulgada por el propio presidente en 2009.



Bolivia también conmemora el 23 de marzo el Día del Mar, una jornada en apoyo de esta reivindicación en la que se recuerda la primera resistencia del país ante lo que el Ejecutivo boliviano considera una invasión de Chile a su litoral en 1879.

En la conmemoración de este año, el presidente Morales aseveró que la reivindicación sigue firme 140 años después, sin que la sentencia adversa de la corte de La Haya sea un impedimento.



El año pasado, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas con sede en La Haya (Países Bajos) falló que Chile no está obligado a negociar con Bolivia, en respuesta a una demanda presentada por el Gobierno de Morales.



El Ejecutivo boliviano argumenta que pese a ese fallo la corte reconoce que Bolivia nació como país con mar y que un tratado de 1904 tras la guerra del Pacífico frente a Chile no resuelve el pedido boliviano, por lo que si bien no obliga al país vecino, sí aboga porque ambas naciones dialoguen.



Este año se cumple el 140 aniversario de esa guerra del Pacífico, en que Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120 000 kilómetros cuadrados de territorio, en lo que entonces denominaba como su departamento Litoral.