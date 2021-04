Evo Morales anuncia en Bolivia la creación de la 'Runasur de los pueblos'

El expresidente de Bolivia Evo Morales informó este sábado 17 de abril del 2021 que coordina con algunos movimientos sociales latinoamericanos la creación de la Runasur, una especie de Unasur de los "pueblos" después de que los "países de derecha aplastaron" a ese bloque regional.

En un multitudinario evento de su partido, el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), en la región central de Cochabamba, Morales explicó que en los próximos días tendrá una "reunión preparatoria para avanzar" en la creación de la "Runasur" al haberse quedado "sin Unasur".



"Los países de derecha aplastaron (a la Unasur). Sin embargo, los movimientos sociales estamos gestando Runasur para integrar a toda Sudamérica. No nos quedamos acá porque nuestra lucha no solamente es nacional, es internacional", manifestó Morales, sin dar mayores detalles sobre el encuentro.



La Unasur nació en 2008 como un proyecto progresista impulsado por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y apuntalado por otros líderes regionales como el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, el exmandatario argentino también fallecido Néstor Kirchner, y los entonces gobernantes de Ecuador, Rafael Correa, y Bolivia, Evo Morales.



La crisis en la organización se inició en 2017 cuando los doce Estados miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo secretario general, situación que se agravó por las posiciones encontradas sobre la crisis venezolana.



La situación se tornó crítica cuando en abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su participación y financiación.

Bolivia se mantuvo al margen de la entidad durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez, aunque el Gobierno de Luis Arce anunció el retorno del país a la Unasur.



Según Morales, después de la refundación de Bolivia como "Estado Plurinacional" con la Constitución promulgada en 2009, ahora se está "gestando" una "América Plurinacional de los pueblos y para los pueblos" junto a movimientos sociales, sobre todo indígenas de Ecuador y Perú.



"Tenemos un proyecto para toda América, un proyecto de liberación", aseguró el expresidente boliviano, que también sostuvo que el "Estado Plurinacional no es compatible con el capitalismo, con el imperialismo".



Morales también reiteró sus felicitaciones al candidato de extrema izquierda Pedro Castillo, que disputará la segunda vuelta por la Presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori el próximo 6 de junio.

El exmandatario volvió a destacar las coincidencias que encontró entre las propuestas de Castillo y las políticas aplicadas por el MAS cuando él llegó a la Presidencia de Bolivia por primera vez en 2006.