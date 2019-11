Evo Morales no concurrirá a los próximos comicios, afirma su exvicepresidente

LEA TAMBIÉN

El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera, asilado en México junto a Evo Morales, reafirmó este jueves 21 de noviembre de 2019 que ni él ni el exmandatario boliviano concurrirán a las próximas elecciones, aunque exigió poder estar en el país durante los comicios.

"Está claro que Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos para no generar rechazo de las fuerzas golpistas", confirmó García Linera en entrevista con EFE en Ciudad de México, donde aseguró que dentro del Gobierno interino de Bolivia "están dispuestos a seguir matando bolivianos para que Evo y Álvaro no sean candidatos".



Tanto el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales como la presidenta interina Jeanine Áñez han presentado ante el Parlamento proyectos para la convocatoria de elecciones ante la crisis política y social que sufre el país y que ha dejado más de 30 muertos en el último mes.



García Linera (Cochabamba, 1962) exige a Áñez, a quien calificó de "presidenta golpista", que no se quiera "perpetuar" en el poder y que los próximos comicios, que se podrían celebrar entre enero y abril del próximo año, sean "transparentes" y cuenten con la participación de todas las fuerzas políticas.



"No vamos a ser candidatos, pero tenemos derecho a hablar, a opinar, a pensar, a proponer, a apoyar a alguien. Es nuestro derecho constitucional", dijo García Linera, quien se asiló en México junto a Morales luego de que el mandatario boliviano renunciara forzado por los militares ante la crisis social desatada por su reelección.



García Linera dijo que ahora no hay "garantías" para volver a Bolivia, donde ha sufrido amenazas de muerte y su amplia biblioteca corrió el riesgo de ser incendiada, pero deseó estar en su país durante las elecciones para apoyar a la "nueva generación de líderes" del MAS.



"Si son elecciones libres, con las garantías constitucionales respetadas, hay que reconocer gane quién gane", aseveró al ser cuestionado sobre una eventual victoria de la derecha.