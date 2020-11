Sin eventos masivos por fiestas de Quito, Navidad y fin de año

Cada vez que hay un feriado o un día festivo, las aglomeraciones se disparan y, semanas después, se registra un aumento en el número personas contagiadas de covid-19.

La aseveración la hace Francisco Pérez, director de Planeamiento de la Secretaría de Salud de Quito.



La lógica es esa: la movilidad y las reuniones familiares hacen que el virus se propague con mayor facilidad. Y existe preocupación de las autoridades al avecinarse diciembre, el mes más festivo del año.



El COE nacional, a través de una mesa técnica conformada por el Ministerio de Salud, la Secretaría de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Gobierno y el ECU-911 resolvió exhortar a los 221 municipios a suspender las ferias de Navidad, festivales de años viejos, pases del Niño, ferias de comida y todo evento que genere tumultos.



Según Juan Zapata, director del ECU-911, los feriados van de la mano con el aumento de aglomeraciones y consumo de licor, lo que se refleja en más contagios. Para entender cómo es el comportamiento de la gente en esas festividades, las autoridades analizaron lo que pasó en el último asueto.



Hicieron una comparación de registros de aglomeraciones del 23 y 24 de octubre, con los del 30 y 31. En Quito se registró un crecimiento del 309% de aglomeraciones. Pasaron de 159 a 651. También hubo un incremento de fiestas. La cifra aumentó de 50 a 86.



En el caso de la capital, además de Navidad y Año Nuevo se festeja la fundación española de la ciudad. En un año normal, en ese mes, las calles, plazas, locales y centros comerciales se llenan de luces, música, ferias, desfiles y otros eventos. Pero este año será distinto.



Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito, aseguró que el Municipio acatará los pedidos del COE y pidió a los barrios que no organizaran fiestas.

Añadió que tampoco se permitirá la circulación de chivas, buses ‘party’, discotecas móviles o servicios similares.

En lo que respecta a las ferias navideñas y de Año Nuevo, el Cabildo implementará un plan piloto con 166 eventos, los cuales fueron autorizados por el COE, ya que cumplen con las normas de bioseguridad y aforos. Nadie puede organizar eventos de esa índole por su cuenta y sin permiso.



A la vez, la Alcaldía hizo pedidos al COE nacional. Uno de ellos: que se suspenda la venta de licor de 16:00 a 06:00 en las fiestas de Quito, Navidad

y Año Nuevo.



La asistencia masiva de clientes a centros comerciales es otra de las preocupaciones del Cabildo. Guarderas explicó que se han mantenido reuniones con el gremio, para que sea posible reactivar la economía sin poner en riesgo la salud de la gente, por lo que el control es clave.



“Si no tomamos estas medidas, a inicios del próximo año las cifras pueden ser escalofriantes”, advirtió Guarderas.



Otro de los pedidos fue que se tomasen acciones respecto de las concentraciones políticas, ya que hasta el momento esos eventos han generado amontonamientos.



Zapata aseguró que esos pedidos serán analizados, el jueves 19 e noviembre del 2020, por la entidad rectora.



Quito no es el único cantón que se ha pronunciado sobre la implementación de medidas de control en diciembre. El COE de Ambato también decidió prohibir bailes, pases del Niño, novenas y concursos.



Las autoridades locales aprobaron las medidas que regirán para celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año.



Entre las resoluciones aprobadas están que los locales de venta de alimentos, restaurantes, cafeterías, jugueterías, supermercados, gimnasios, mercados y licoreras reducirán su aforo del 50 al 30%.



Los establecimientos de diversión nocturna y tolerancia, como bares, discotecas y karaokes, podrán atender al público con el 30% de aforo, de 16:00 a 22:00. Los propietarios de estos locales de diversión podrán abrir sus negocios el 24, 25, 26 y 31 de diciembre.



Álvaro Mantilla, director de Servicios Públicos del Municipio de Ambato, informó que el COE cantonal también suspendió los bailes temáticos, pases del Niño, novenas, concurso de años viejos, programas y reuniones barriales. Asimismo, los eventos de concentración masiva por fin de año no tendrán permisos de las autoridades locales.



Estos eventos se realizaban en tradicionales sectores, como la avenida Cevallos, el barrio Ficoa y las parroquias Atahualpa y Martínez.



Mantilla indicó que las actividades comerciales no regularizadas en espacios públicos y privados están prohibidas.

En el documento del COE cantonal se indica que los cementerios de la ciudad y de las parroquias abrirán de acuerdo con un calendario y únicamente con el 20% del aforo.



Desde el 23 de octubre, en Portoviejo, Manabí, también se aplican medidas para evitar la propagación del virus en diciembre.



El COE prohibió las peregrinaciones y novenas por Navidad. Las actividades religiosas -como misas- en iglesias o templos podrán realizarse únicamente con 25 personas. Esta es una de las 12 restricciones que el Municipio aprobó.



Por su lado, el COE de Guayaquil presentará un nuevo informe epidemiológico hoy, 17 de noviembre. De este reporte dependerá el endurecimiento o la flexibilización de las medidas de control para los próximos días, co­municó la Alcaldía. El 13 de noviembre se restringió el expendio de bebidas alcohólicas.