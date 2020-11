Aspirantes a la Corte Nacional de Justicia son sometidos a evaluación psicológica clínica

El Consejo de la Judicatura (CJ) inició este jueves, 19 de noviembre del 2020, la evaluación psicológica clínica de los postulantes.

Este evento se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito y cuenta con la observación virtual de miembros de la Veeduría Ciudadana que vigila este proceso.



Durante la apertura de esta fase, la directora nacional de Talento Humano, Margoth Astudillo, dijo que este es un acto más de transparencia en este concurso.



Esta evaluación, que no tiene puntuación, está a cargo de ocho psicólogos, quienes fueron seleccionados luego de un análisis y revisión de 40 hojas de vida, enviadas por universidades, colegios provinciales y asociaciones de psicólogos clínicos.



El psicólogo Rubén Pérez, a nombre de este equipo de profesionales, dio indicaciones y directrices para la aplicación de la prueba que se desarrolla en dos etapas.



La primera se desarrolló este jueves y consiste en un test que se aplicó a través de un ordenador.



Los postulantes, divididos en cuatro grupos, tuvieron un tiempo máximo de una hora para el desarrollo de la prueba que busca establecer alguna alteración de personalidad.



Mientras tanto, el viernes 19 y el lunes 23 de noviembre del 2020 se realizarán las entrevistas individuales.



Según el artículo 42 del Reglamento del Concurso, la evaluación psicológica clínica se realiza para asegurar que ninguno de los postulantes presente cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les impida cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo al que aspiran.



Los resultados de la prueba psicológica son confidenciales y quienes sean declarados como no idóneos no podrán continuar en el concurso público.



Adicionalmente, dentro del proceso de selección de jueces para la Corte Nacional de Justicia, el Tribunal de Recalificación conoció y resolvió 71 pedidos de recalificación que fueron presentados en la fase de méritos. La noticia fue confirmada este jueves.



Tras este proceso, la Judicatura dio a conocer las notas conseguidas por los aspirantes al alto Tribunal.



Del 10 al 11 de noviembre del 2020 fueron entregadas 12 peticiones, del 12 al 13 de noviembre fueron 55 y de forma extemporánea cuatro.



Uno de los problemas dentro de la selección fue precisamente por la fase de méritos, pues los postulantes recibieron anteriormente un mail con la misma calificación.

El caso es investigado internamente en la Judicatura y fue entregada a la Fiscalía.