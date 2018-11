Con tres dimisiones se inició la evaluación de los ministros

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por segunda vez en sus 18 meses de gobierno, el presidente Lenín Moreno solicitó la renuncia a todo su equipo ministerial. Las dos veces han ocurrido en los últimos seis meses.

La primera fue en mayo pasado, a puertas de que su Gobierno cumpliese un año de gestión. Luego de esa evaluación se realizaron cambios en el Gabinete, específicamente en cinco Carteras de Estado: en los ministerios de Transporte, Política y Planificación, y en las secretarías General y Particular de la Presidencia.



El jueves pasado, en cambio, unos días antes de que se cumplieran seis meses de la primera evaluación ministerial, Moreno anunció una nueva. El canciller José Valencia dijo que esta práctica es muy común en la recta final del año.



Ayer, 23 de noviembre del 2018, se conocieron los primeros cambios en este proceso. Eduardo Jurado renunció a la Secretaría General de la Presidencia, Fander Falconí al Ministerio de Educación y Jorge Costa al Centro de Inteligencia. Estas dimisiones ya fueron aceptadas por el Mandatario.



Jurado, quien ayer todavía participó en el Gabinete itinerante en Pedernales (Manabí), contó a este Diario que presentó su renuncia el 22 de octubre y que, en primera instancia, Lenín Moreno no la aceptó.

El Gabinete presidencial de Lenín Morneo junto al presidente de Perú y su comitiva durante una visita oficial al Ecuador el pasado 26 de octubre del 2018. Foto: Archivo / EL COMERCIO



El motivo, dice, tiene que ver con sus actividades personales profesionales. “Me mantendré cerca del señor Presidente, pero en ningún cargo público remunerado”, aseguró quien estuvo a cargo del proceso de optimización del Estado.



En octubre, Jurado se vio envuelto en una polémica por haber sido accionista del holding que ofrece servicios al Grupo Especializado de Asistencia S.A. (GEA). Jurado ha asegurado que no mantiene relación con esa empresa desde que entró a este Gobierno. Lo reemplazará en el cargo José Agusto, actual titular de Senplades.



El caso de Falconí, en cambio, tiene que ver con el presupuesto para el 2019. En la Pro forma que se debate en la Asamblea, según Falconí hay una reducción de USD 419 millones para educación.



Desde el Gabinete se desmintió ese dato. Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, dijo en una entrevista de televisión que en el presupuesto la prioridad son los servicios sociales, como la educación. La Secretaría de Comunicación, de su lado, recordó que en el 2018 el presupuesto para el Ministerio de Educación fue de USD 3 463 millones y para el 2019 se incrementa a 3 602 millones.



Todavía no se ha confirmado el reemplazo de Falconí.



Finalmente, en el Centro de Inteligencia, entidad que reemplazó a la antigua Senain, no se hicieron públicas las razones para la dimisión de Costa. Aun así, se confirmó que lo reemplazará Marlon Brito.



La aceptación de las renuncias de Jurado, Costa y Falconí, así como los reemplazos de los dos primeros, se oficializaron ayer con la firma de los decretos respectivos.



Según el Decreto 439, del 14 de junio, con el que se normó el funcionamiento del Gabinete y los consejos sectoriales, en el país existen 36 funcionarios con rango de ministro (ver gráfico) que serán evaluados.



Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, indicó que la evaluación se extenderá hasta finales de diciembre, tiempo en el que se revisarán los indicadores de cumplimiento de metas y objetivos que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo.



Moreno estuvo ayer temprano en Manta, para el inicio de los trabajos de rehabilitación del aeropuerto local.



Durante su intervención indicó que su Gobierno no es ni de la izquierda -“que fue esquilmando los recursos de este país” en la década pasada- ni de la derecha -que “lo único que le interesa es sacar provecho de sus empresas y los países”-, sino de la derecha “productiva, como son los mantenses (...) Tendemos la mano derecha para los que quieren producir”.



En contexto



La evaluación al Gabinete ministerial se realiza en medio de la optimización del Estado, que está en vigencia. A través de este proceso se busca reducir los ministerios a 20. Por ejemplo el Ministerio de Justicia está transformándose en una Secretaría.