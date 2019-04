Evaluación a jueces, aún en la fase inicial

LEA TAMBIÉN

Dos meses después de que se anunciara la evaluación a 21 jueces de la Corte Nacional, el proceso aún está en la fase inicial. Hasta el momento, la Judicatura solo ha recibido los nombres de los académicos que integrarán el Comité de Expertos y el Comité Evaluador de magistrados. Esta información fue corroborada por la presidenta del Consejo, María del Carmen Maldonado.

Después de que las universidades remitieran las listas, esta semana se conformarán los dos grupos que establecerán los parámetros de evaluación y los que valorarán a los jueces.



Maldonado dice que no hay plazos para terminar todo el trabajo. El penalista Gabriel Ponce considera que el actual Consejo tiene la responsabilidad de enfatizar y agilizar este proceso, que está pendiente desde el Consejo de Judicatura transitorio.



“No hay cómo demorarse más tiempo, porque las personas necesitan conocer si los jueces llegaron a ocupar sus cargos por méritos, capacidad y experiencia”, afirma.



Marlene Vela, presidenta de la Mesa por la Verdad y Justicia,

que analizó la situación de los judiciales destituidos durante el correísmo, cree que “existe mucha demora en la evaluación”. Vela añade que el Consejo de Judicatura debe concentrarse en ese proceso, porque es “primordial para garantizar independencia en la justicia”.



En febrero pasado, el presidente de la Mesa de la Verdad y Justicia, Paúl Jácome, presentó el informe ‘Perseguidos políticos nunca más’. En ese documento se solicita investigar a 14 jueces y conjueces de la Corte Nacional, por presunta persecución política en el época del gobierno de Rafael Correa.



Para Maldonado, el trabajo “está en marcha” y se podrá conocer el plazo después de que los funcionarios de la Judicatura y los académicos realicen el cronograma de trabajo y establezcan los parámetros de la evaluación.



Angélica Porras, exvocal de la Judicatura transitoria, ­recuerda que durante su gestión se elaboraron tres métodos para aplicar la valoración a magistrados.



Pero no los emplearon, porque en septiembre del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social suspendió la tarea.



Según Porras, esos tres informes fueron entregados a los miembros de la actual Judicatura, pero asegura que “no los tomaron en cuenta y prefirieron empezar todo de cero”.



Según la exvocal del Consejo, realizar la evaluación con la ayuda de los dos comités “provoca que todo sea más largo”.



En el instructivo emitido por la Judicatura (arts. 4 y 5) dice que el Comité de Expertos lo integrarán seis catedráticos “de las universidades mejor puntuadas por organismos nacionales e internacionales”.



El Comité Evaluador estará conformado por 13 docentes y funcionarios de la Judicatura.



Luego de que se realice la evaluación, los docentes elaborarán un informe con los resultados, que serán entregados al Pleno del Consejo.



Para ser parte de estos Comités, los seleccionados deben cumplir con estos requisitos: ser ecuatorianos, tener un título de tercer nivel en Derecho, haber ejercido la profesión de abogado o docente mínimo 10 años, no tener antecedentes penales y no adeudar pensión alimenticia.



Otros requisitos son tener experiencia en materia constitucional, civil, administrativo-tributaria, penal, laboral.



Los catedráticos firmarán un convenio de confidencialidad sobre los documentos, información y resultados que conozcan durante el procedimiento.



Porras considera que seguir con ese procedimiento originará que la valoración se extienda al menos siete meses.



Por eso, ella propuso que la evaluación se haga con la consultoría de docentes de una sola universidad y que haya una veeduría internacional.



José Suing, exjuez nacional, dice que es indispensable que los expertos tengan especialización en las materias de la evaluación. “Eso garantizaría la objetividad en el proceso”.



Suing sostiene que hasta ahora “no hay claridad” de cómo se va a realizar el procedimiento. Además, asegura que el Comité Evaluador debe concentrarse en ver la calidad de los fallos judiciales y no solo en la cantidad. Según el Código Orgánico de la Función Judicial (Art. 89), “el Consejo de la Judicatura determinará los objetivos y procedimientos”.

Principales hechos de la evaluación a jueces nacionales

29/01/2019



La Asamblea posesionó a las autoridades del Consejo de la Judicatura. La presidenta Maldonado dijo que basará su gestión en cuatro ejes; uno de ellos es la evaluación.



18/02/2019



La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que la evaluación a jueces comenzará con los 21 magistrados de la Corte Nacional de Justicia.



22/02/2019



El Consejo de la Judicatura emitió el reglamento para la valoración de los magistrados, donde se establece que si los evaluados no alcanzan 80% del puntaje serán removidos.



14/03/2019



La Judicatura pidió al Consejo de Participación Ciudadana que conforme una veeduría ciudadana. La idea es que vigilen el proceso de evaluación de los jueces nacionales.