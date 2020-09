Cientos de evacuados en California por incendios avivados por fuertes vientos

LEA TAMBIÉN

Cientos de personas fueron evacuadas en helicópteros de áreas azotadas por incendios forestales en California, donde peligrosos vientos secos amenazan este martes 8 de septiembre del 2020 con avivar más las llamas.

Estos vientos llegan después de que el fin de semana, feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos, se registrara una ola de calor sin precedentes, manteniendo al estado más poblado del país en alerta mientras unos 14 000 bomberos combaten unos 25 grandes focos de incendios.



Al mismo tiempo, más de 170 000 abonados quedaron sin luz luego de que la compañía eléctrica PG&E, responsabilizada por otros incendios, decidiera como “último recurso” cortar el servicio en grandes extensiones del estado debido a la extrema amenaza de incendios forestales.



“Atrapados en la zona”



Los helicópteros, que operaron en condiciones peligrosas por el humo durante la noche en Fresno, azotada por el incendio Creek que crece rápidamente, han evacuado a unas 300 personas, incluidas 78 este martes, informaron las autoridades a la AFP.



Un número desconocido de personas permanece a la espera de ser rescatado.



Videos de redes sociales mostraban las llamaradas rodeando los campamentos en el popular destino de vacaciones Mammoth Pool Reservoir, así como edificios en llamas, incluido un almacén en Shaver Lake.



El departamento de bomberos de Fresno tuiteó el lunes 7 de septiembre de noche que “debe haber más excursionistas y campistas atrapados en la zona”.



Creek ya calcinó poco más de 56 600 hectáreas y hasta ahora los bomberos no han podido contenerlo.



“Condiciones climáticas están empeorando”



Otro incendio, el Bobcat, amenaza la región de Los Ángeles.



Las autoridades ayudan a evacuar a excursionistas en el Bosque Nacional de los Ángeles, ahora cerrado, donde más de 3 400 hectáreas han sido devoradas por el fuego desde que estalló el domingo al mediodía.



Estos nuevos incendios se expandieron rápidamente durante el fin de semana festivo, en el que se registró una temperatura récord de casi 50 grados en el condado de Los Ángeles.



Se espera que los vientos de Santa Ana que llegaron el martes temprano se fortalezcan hasta el miércoles por la mañana, con pronósticos de ráfagas de más de 88 km/h.



“Los incendios existentes tienen un comportamiento extremo, es probable que se inicien nuevos incendios, las condiciones climáticas están empeorando y simplemente no tenemos suficientes recursos para combatir y contener completamente todos los incendios”, dijo Randy Moore, guardabosque regional de la región suroeste del Pacífico.



“Quemada hasta sus cimientos”



California ha reportado hasta ahora más de 890 000 hectáreas quemados en incendios forestales este año, un récord anual, con casi cuatro meses de temporada de incendios aún por delante.



Ocho personas han muerto hasta ahora y más de 3. 00 estructuras fueron destruidas.



Estados cercanos, como Oregon y Washington, también reportaron incendios el martes.



El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que “una gran parte del oeste de Estados Unidos experimentará otro día de condiciones climáticas críticas”.



La pequeña ciudad de Malden en el estado de Washington fue casi totalmente destruida, con 80% de sus edificios, incluida la estación de bomberos, la oficina de correos y el ayuntamiento “completamente quemados hasta sus cimientos”, según dijo el sheriff local en un comunicado.



“La escala de este desastre no puede ser expresada con palabras”, dijo el sheriff Brett Myers. “El fuego se extinguirá pero una comunidad ha cambiado para toda una vida. Solo espero que el fuego no se ha llevado algo más que casas y edificios. Rezo para que todos hayan salido a tiempo”.