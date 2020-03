Embajadas cierran en Corea del Norte por evacuación de diplomáticos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Diversas embajadas en Corea del Norte cerraron el lunes 9 de marzo de 2020 ya que numerosos diplomáticos fueron evacuados al extranjero después de semanas de estrictas restricciones de cuarentena impuestas por Pyongyang a raíz de la epidemia del nuevo coronavirus.

Corea del Norte no ha confirmado ni un único caso de contagio pero ha impuesto reglas estrictas, incluido el cierre de sus fronteras y el aislamiento de miles de personas.



También ha sometido a cientos de extranjeros, incluidos diplomáticos, a un virtual encierro en sus propias instalaciones.



El embajador ruso, Alexander Matsegora, describió las condiciones como “moralmente aplastantes”.



Esas restricciones finalmente se relajaron la semana pasada después de más de un mes, cuando a más de 200 extranjeros se les permitió abandonar sus respetivas instalaciones.



El embajador sueco, Joachim Bergstrom, tuiteó una selfie desde el centro de la ciudad con la leyenda: “Nunca he estado más feliz parado en la Plaza Kim Il Sung”.



La evacuación del lunes se produjo luego de informes sobre un eventual vuelo especial para llevar a diplomáticos y otros extranjeros desde Pyongyang hasta la ciudad rusa de Vladivostok.



“Es triste decir adiós esta mañana a colegas de la embajada alemana y la oficina francesa (...) que están cerrando temporalmente”, tuiteó Colin Crooks, el embajador británico en Pyongyang, y agregó que su embajada permanecería abierta.



El sitio web del aeropuerto de Vladivostok mostraba el lunes que un vuelo de Air Koryo JS 271 había llegado desde Pyongyang a las 10:49 am hora local.



No estaba claro de inmediato cuántos diplomáticos estaban a bordo de ese vuelo, pero informes anteriores indicaban que unas 60 personas serían evacuadas.



El líder norcoreano, Kim Jong Un, advirtió el mes pasado de “graves consecuencias” si el virus llega a su país.



Corea del Norte, un país sujeto a múltiples sanciones internacionales por sus programas de misiles nucleares y balísticos, tiene una infraestructura médica deficitaria y analistas apuntan que la prevención es su única opción.